Что представят на музыкальном шоу «Свет над Арктикой»

В центре спортивной подготовки «Триумф» 27 сентября якутянам покажут театрализованное музыкальное шоу «Свет над Арктикой». В нём примут участие ведущие учреждения культуры республики и творческие молодёжные коллективы. О подробностях мероприятия ЯСИА рассказали режиссёр-постановщик Руслан Тараховский и художественный руководитель Андрей Борисов.

Подготовила шоу «Свет над Арктикой» та же команда, что и представила якутянам проекты «Триумф Ойунского» и «Пою, моё отечество, республику мою!». Художественным руководителем постановки является госсоветник РС(Я) Андрей Борисов.

Концепция проекта – показать Арктику с другой стороны, представить её уникальную природу, культуру и жителей. Таким образом, по его словам, будет создан подлинный имидж Арктики.

«Арктику представляют суровой, холодным краем с экстремальными условиями, тёмными зимами, с некоторой депрессивностью. А мы назвали проект «Свет над Арктикой». Почему? На самом деле, наш лёд, вечная мерзлота и морозы держат планету. Если не будет Арктики, то начнётся глобальное потепление, если не будет морозов, то земля пропадёт. Светом над Арктикой является уникальная природа, культура, народы, её населяющие», – прокомментировал Андрей Борисов корреспонденту ЯСИА.

В представлении примут участие 1500 человек – это творческие коллективы всех театров Якутии и студенты Арктического государственного университета культуры и искусства, молодёжные танцевальные коллективы, представители культуры коренных малочисленных народов Севера. Выступление продлится час.

Кроме культуры народов Арктики, будет представлена мировая культура.

«Самое интересное, что мы хотим увязать всё это с мировой культурой. Будут звучать песни Майкла Джексона, будет даже персонаж из сериала «Игра престолов» Джон Сноу. Он же шёл на Север, вот он к нам и придёт. Арктическая культура вбирает в себя культуры многих народов», – добавил художественный руководитель постановки.

Режиссёром-постановщиком выступает режиссёр Саха театра Руслан Тараховский.

«Само название шоу говорит, что оно посвящено Арктике, её уникальной природе, экологии, коренным жителям. Сюжет представления затрагивает тему отношений природы и человека. Это будет зрелищное масштабное действие. Приглашаем якутян посетить его»,– рассказал он ЯСИА.

Вход на представление «Свет над Арктикой» свободный. Напомним, он состоится в эту пятницу, 27 сентября, в 18:30 в ЦСП «Триумф».