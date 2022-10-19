Что предполагает средний уровень реагирования на юге России?

Средний уровень реагирования будет действовать в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

В восьми приграничных регионах, где введен средний уровень реагирования теперь будет действовать особый режим транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, сообщает тгк Реадовка. Кроме того режим предусматривает:

— Временное отселение жителей в безопасные районы;

— Ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

— Введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней;

— Усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов.

А главы регионов тем временем получают полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, отдельных мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей армии и других воинских формирований.