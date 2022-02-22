Что предложили жители Ленского района

Правительство Якутии отчиталось о деятельности за 2021 год перед жителями Ленского района

Вопросы строительства фельдшерско-акушерских пунктов и культурно-спортивных комплексов, обеспечения медицинскими кадрами, асфальтирования дорог были заданы 21 февраля во время отчёта Правительства Якутии перед населением Ленского района во главе с вице-премьером Ольгой Балабкиной.

Рассказывая об итогах деятельности исполнительных органов государственной власти региона, Ольга Балабкина отметила, что в 2021 году в продолжающихся условиях распространения новой коронавирусной инфекции по поручению Главы Якутии Айсена Николаева работа была сконцентрирована на восстановлении экономики, занятости и увеличении доходов населения. «Ускорились темпы создания инфраструктуры для жизни – это новые школы, детсады, дороги, волоконно-оптические линии связи. За счёт всех источников введено 46 крупных объектов социального значения», – сообщила она.

Вице-премьер сказала, что 2021 год, объявленный в республике Годом здоровья, стал началом комплексного межотраслевого подхода к задаче сбережения и приумножения здоровья жителей республики – началом Десятилетия здоровья.

Информируя о реализации национального проекта «Здравоохранение», зампред сообщила, что Якутия на программу модернизации первичного звена здравоохранения из федерального бюджета получила беспрецедентный объем финансирования – 6,6 млрд рублей, в том числе на 2021 год – 2,4 млрд рублей. На эти средства для многих учреждений здравоохранения закуплено новое медицинское оборудование, в том числе в городе Ленске закуплено оборудование для первичных сосудистых отделений. В программе предусмотрены средства на капитальный ремонт здания профилактория «Бриз» для размещения Пеледуйской городской больницы. В прошлом году Пеледуйская больница оснащена стационарным ультразвуковым аппаратом, закуплен рентгенодиагностический комплекс, который будет открыт после соответствующей подготовки рентген-кабинета.

Свой вклад в повышение уровня рождаемости вносит Ленский район – в 2021 году здесь родились 344 малыша, годом ранее – 343. «Уверена, что повышению рождаемости в районе будет способствовать учреждённый Главой Якутии Айсеном Николаевым целевой капитал «Дети столетия», для детей, родившихся в юбилейном 2022 году», – выразила уверенность Балабкина.

Вице-премьер сообщила, что из постановочных вопросов населения, озвученных в муниципальных образованиях Ленского района в ходе отчета исполнительных органов государственной власти республики о деятельности за 2020 год и включённых в протокол, исполнено 11, в том числе по изменению нормативов финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий на получение образования, проведению дорожных работ на территории района. В работе находятся вопросы по транспорту и дорожному хозяйству, укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.

В ходе сегодняшнего отчёта поступили вопросы из Нюйского, Ярославского, Мурбайского, Наторинского, Орто-Нахаринского наслегов, поселка Витим, города Ленска. Отвечая на вопросы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов и оснащению врачебных амбулаторий, Ольга Балабкина поручила Минздраву Якутии организовать отдельное совещание с участием всех глав наслегов Ленского района.

Некоторым наслегам Ленского района нужны врачи и фельдшера. Между тем по федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2021 году направлен один врач-терапевт участковый в Пеледуйскую больницу, один врач клинической лабораторной диагностики – в поликлинику Ленска, один фельдшер – в село Иннялы. Всего с 2012 по 2021 гг. в Ленский район направлены 12 врачей и один фельдшер. На 2022 год предусмотрено 12 квот по вакансиям врачей в посёлках Витим, Пеледуй, сёлах Беченча, Хамра, Дорожный, Натора и в городе Ленске.

Жители Мурбайского наслега предложили провести качественное обеспыливание дорог и асфальтирование участков автодорог населённых пунктов, расположенных вдоль федеральной трассы. «Мы ставили вопрос давно, в принципе, вопрос по обеспыливанию дорог решён. Но эти работы надо проводить более качественно, так как обеспыливания хватает примерно на месяц», – предложили жители наслега.

Студентка первого курса Ленского технологического техникума выступила с предложением построить новое здание общежития техникума в посёлке Витим. Из Орто-Нахаринского наслега поступили предложения о реставрации здания историко-краеведческого музея республиканского значения, который был открыт в 1962 году ветераном педагогического труда Раисой Черепановой, а также о необходимости строительства в наслеге Дома культуры. Ольга Балабкина дала поручение Министерству культуры и духовного развития республики совместно с Минспорта рассмотреть вопрос возможности строительства совмещённого культурно-спортивного объекта (КСК), тем более администрацией Ленского района уже подготовлены типовые проекты КСК для поселений.

На отчёте также заданы вопросы о строительстве культурных центров и культурно-спортивных комплексов, переселении граждан из ветхого аварийного жилья, финансировании мероприятий по регулированию численности волков, нападающих на лошадей, строительстве базовых станций сотовой связи в труднодоступных и малочисленных населённых пунктах, а также о строительстве линий электропередач в селах Хамра и Натора.