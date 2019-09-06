Что предложил Айсен Николаев корейским партнерам?

6 сентября Глава Якутии Айсен Николаев выступил на II Российско-Корейском форуме межрегионального сотрудничества «Путь новых возможностей».

«Деловое сотрудничество с Республикой Корея имеет для нас особое значение. Его расширение мы связываем с развитием торговых отношений, в частности, с наращиванием объемов экспорта несырьевой продукции, партнерства в сфере IT технологий и биоиндустрии, в сфере здравоохранения и медицинского туризма, образования, культуры и спорта», — отметил Айсен Николаев в своем выступлении.

Глава региона предложил корейским партнерам присоединиться к реализации перспективных инвестиционных проектов. К примеру, в строительстве заводов среднетоннажного производства сжиженного природного газа в поселке Нижний Бестях, где имеется железнодорожная и газотранспортная инфраструктура для экспорта продукции, строительстве трех крупных гостиничных комплексов в г. Якутске и создании облачной платформы SMART, направленной на комплексную автоматизацию предприятий разной сферы деятельности.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере новых технологий. В прошлом году в Якутске открылся первый на Дальнем Востоке IT-парк, перед которым стоят задачи разработки экспортно-ориентированных проектов, включая облачные технологии, искусственный интеллект, «умные города», робототехнику и другие. Действует акселератор стартапов для поддержки масштабирования проектов в сфере IT», — добавил Айсен Николаев.

В завершение выступления глава республики пригласил участников форума посетить Республику Саха (Якутия), отметив, что столица региона – город Якутск, связан круглогодичным прямым авиасообщением с международным аэропортом Инчхон Сеула.

«Мы будем рады организовать визиты ваших компаний для знакомства с нашей Якутией, ее экспортным и инвестиционным потенциалом», — сказал руководитель республики.

Межрегиональное сотрудничество открывает большие возможности расширения бизнес-контактов. Напомним, что с 2007 года Республика Саха (Якутия) сотрудничает с провинцией Кангвон-до, а в этом году начата работа по установлению связей с провинцией Кёнсан-пукто и уже подписано межпарламентское соглашение между двумя регионами.

Кроме того, республика в 2018-2020 годах является председательствующим регионом в Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии. В состав Ассоциации входят регионы из 6 стран, в том числе по 16 регионов из Российской Федерации и Республики Корея.