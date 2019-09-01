Православие: что празднуется 2 сентября?

2 сентября 2019 года православные христиане отмечают празднование в честь иконы Божией Матери, именуемой «Прибавление ума» (местонахождение в настоящее время неизвестно).

По преданию икона была написана в XVII веке после видения неизвестным иконописцем Божией Матери. Этот иконописец во время раскола русской церкви никак не мог уразуметь для себя смысла никоновской реформы и впал в безумие. Тогда он стал горячо молиться Пресвятой Богородице о вразумлении. После Её видения он получил обещание об исцелении, если он напишет икону Богородицы в том виде, в котором Она ему явилась. Иконописец исполнил свой обет и назвал написанный образ «Прибавление ума Пресвятой Богородицею». Оригинал хранился в Спасо-Преображенском соборе города Рыбинска.

Прототипом этой иконы является статуя Богоматери, находящаяся в Доме Богородицы в итальянском городе Лорето. Эта связь установлена Андреем Александровичем Титовым в начале XX века. В России сказание о Лоретской Богоматери известно с XVI века, а непосредственным иконографическим источником иконы «Прибавление ума» послужили гравюры с изображением лоретской святыни.

На иконе Богоматерь и Христос изображены спелёнутыми фелонью. На головах у Марии и младенца царские венцы. В левой руке у Христа держава. В верхней части иконы находится арка и светильники. По обеим сторонам нарисованы ангелы, которые держат в руках зажжённые свечи. Под ногами Богоматери и над её головой изображёны херувимы с распростёртыми крыльями.

В нижней части иконы часто бывает написан текст: «Изображение Пресвятые Богородицы прибавлением к житию судити живых и мертвых от смертного убийства защищает, от тлетворных ветров, от озноба, от трясавицы, от находа зверей ядовитых, от врагов и мшиц, и комаров».