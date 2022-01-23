Что пожелали Айсену Николаеву Михаил Николаев и Егор Борисов?

Одним из важных событий уходящей недели в Якутии стал 50-летний юбилей главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА. Со знаменательной датой действующего главу Якутии через свои соцсети поздравили лидеры-патриархи якутской республики.

Первый президент Якутии Михаил НИКОЛАЕВ помнит весь путь становления руководителя Айсена Николаева — она прошла у него на глазах. Госсоветник Михаил Ефимович тепло оценил совместную деятельность: «Мне очень приятно работать с Вами» и назвал Айсена Сергеевича » ярким представителем руководителя нового поколения, нового 21 века».

Член Совета Федерации, предыдущий глава Якутии Егор БОРИСОВ в своем поздравлении отметил, что «полвека для такого человека как Вы, Айсен Сергеевич, это время больших возможностей и полной определенности». Пожелания Егор Афанасьевич закончил истинно по-якутски — отеческим пожеланием благосклонности божества Байаная.