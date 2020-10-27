Что появится в Якутске на месте старого пустыря?

27 октября стартует новый архитектурный конкурс, в рамках которого организаторы предлагают участникам создать современное креативное пространство на месте старого пустыря по улице Курашова. Техническое задание для участников конкурса составлено по результатам большого обсуждения, в котором принимали участие жители, активисты и сообщество «Урбанисты севера». Итоги конкурса будут объявлены 30 ноября.

Цель конкурса разработка архитектурной концепции и генерального плана территории креативного общественного пространства по улице Курашова, путём проведения открытого конкурса.

Стоит отметить, что организаторы конкурса Управление архитектуры и градостроительства РС (Я) а также Центр компетенций по вопросам городской среды «LETO» вырабатывают новую методологию проектирования, в связи с этим составлено открытое техническое задание с привлечением жителей: были проведены опросы жителей, онлайн встречи с активистами, а также было организовано соучаствующие проектирование.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ

Активная зона Предпроектные опросы и онлайн-встречи показали, что среди жителей есть большой спрос на занятия экстремальными видами уличного спорта: скейтбординг, роллерспорт; а также неэкстремальными видами уличного спорта: физическая культура, гимнастика, любительская велодорожка. Следует учесть близкое расположение жилых домов, жители которого обеспокоены появлением возможного шума. Также есть спрос на появление круглогодичного активити-парка.

Круглогодичный сад Жители и предприниматели города предложили установить круглогодичную оранжерею с питомником, цветочными магазинами, зелёным кафе, экоцентром для проведения лекций.

Арт-объект Okuda Среди предложений прозвучало установить арт-объект «Первобытный мираж» от испанского уличного художника Okuda, как один из центральных и символичных элементов нового общественного пространства. Он должен стать идентификатором места и локальной достопримечательностью, объектом привлечения внимания и местом встречи.

Коммерческие объекты Так как объект будет возводиться на внебюджетные источники, на территории нового общественного пространства необходимо предусмотреть возможность размещения коммерческих объектов для обслуживания посетителей. Предлагается возвести некапитальные объекты (павильоны, киоски). Изменение функционального наполнения парка в зависимости от сезонного сценария и развития запросов посетителей может быть обеспечено за счет размещения нестационарных объектов, в том числе торговых.

Рекреационная зона Жители просили предусмотреть зону для отдыха и спокойного проведения досуга. Рекреационная зона должна быть оборудована мебелью, подходящей для пассивного индивидуального и группового отдыха (скамьи, лежаки, столы и т.д), учебных занятий и работы на открытом воздухе и должна иметь связь с круглогодичными помещениями.

Событийная зона предусмотрена для проведения публичных уличных мероприятий — индивидуальных и групповых выступлений, концертов, лекций, показов, танцевальных мероприятий и т.д. Пространство и объекты событийной зоны должны поддерживать специфику выступлений разных творческих молодежных активистов и сообществ, сохранять функциональность и востребованность вне проведения мероприятий благодаря своей универсальности.