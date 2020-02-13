Что построят в Усть-Майском улусе в ближайшие годы

В Усть-Майском районе в ближайшие годы появятся новые социальные и инфраструктурные объекты – будут построены детские сады, школа, отремонтированы дороги. Об этом говорили на совещании по социально-экономическому развитию улуса, которое провел глава региона Айсен НИКОЛАЕВ.

О социально значимых учреждениях, здания которых нуждаются в обновлении, в своем докладе подробно рассказал глава района Александр АНТИПИН. Айсен Николаев поручил кабмину республики включить в государственные программы школу на 80 мест в селе Кюпцы и детский сад на 240 мест в поселке Усть-Мая. При капитальном строительстве объектов глава порекомендовал использовать успешные типовые проекты, которые были использованы ранее.

На совещании поднимали и вопрос развития транспортной инфраструктуры. Глава республики заявил, что в 2020 году будет продолжено строительство автодороги от Якутска до Югоренка. Речь идет об участке Усть-Мая – Эльдикян – Югоренок. Кроме того, Николаев поручил установить понтонную переправу на участке дороги Амга – Эльдикан.

В 2020 году также будет сдан в эксплуатацию детский сад «Аленушка» в селе Петропавловск. Ил Дархан в ходе командировки посетил стройку, ознакомился с ходом работ. Вместо двух старых деревянных корпусов в сентябре здесь появится двухэтажное каменное здание на 90 мест. Финансирует строительство ПАО «ЛОРП», стоимость объекта – 180 млн рублей.