Что посоветовали якутяне бегунье Сардане Трофимовой

Пользователь социальной сети Фейсбук Алексей Семенов переживает за судьбу известной якутской спортсменки Сарданы Трофимовой. в своем посте он написал следующее: «Я извиняюсь перед Сарданой что вторгаюсь в её жизнь, планы, чувства, но думаю что пора менять гражданство, ты великая для нашего народа Саха, жизнь одна, спортивный век короток, надо порвать олимпиаду, мы верим!».

Действительно, спортсмены могут принять спортивное гражданство и выступить от имени других национальных сборных, представляя другую страну. С Алексеем Семеновым солидарны его френды: «Давно желаю, чтобы она вошла в сборную Казахстана», «Да, от России не сможет выступить в Олимпе, правильно пишут, надо искать запасной аэродром. Киргизия может подойти. Пинигина оттуда родом, олимпийский чемпион по бегу, может помочь». Другие убеждены, что Сардана — настоящий патриот своей страны: «Ну, если Сардаана хотела бы Родину покинуть и выступать за другую страну, то давно это сделала бы. И достижения были бы другого масштаба. Но Сардаана патриот своей Родины. Хотя слово патриот сейчас не модно и звучит как то. Но она одна из них. И я горжусь что она представляет Якутию, Россию».

Напомним: в 2021 году Сардана Трофимова не смогла попасть на Олимпийские игры в Токио — тогда допустили к олимпиаде только 10 российских легкоатлетов, да и то с нейтральным статусом.