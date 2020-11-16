Что пополнит бюджет Якутии не меньше, чем «АЛРОСА»

В Якутск прибыла официальная делегация корпорации «Синергия» во главе с вице-президентом Ольгой Грищенко. В течение двухдневного визита пройдут встречи с руководством региональных министерств и ведомств.



«Якутия — наш пилотный регион на Дальнем Востоке, где мы планируем реализовать целый комплекс инвестиционных проектов. В республике сегодня создан и успешно функционирует один из крупнейших IT-парков России и первый на Дальнем Востоке. Мы убеждены, что парк высоких технологий способен приносить в бюджет региона не меньше доходов, чем знаменитая «АЛРОСА», но для этого нужны квалифицированные резиденты, способные создавать стартапы, конкурирующие с разработками мировых IT-гигантов. Корпорация «Синергия» может предложить Якутии образовательные программы для подготовки и переподготовки кадров в области высоких технологий, что позволит обеспечить компании, базирующиеся в IT-парке, специалистами самого высокого уровня. Цифровые технологии — это не далёкое будущее, а то, что нас окружает в повседневной жизни уже сейчас. Поэтому не удивительно, что создание и развитие подобных проектов сегодня является важной государственной задачей», — сообщила вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко.



Корпорация «Синергия» готова запустить в Якутии проект «Колледж цифровых технологий». Кроме того, университет «Синергия», входящий в корпорацию, обладает большим количеством образовательных программ и проектов, нацеленных на получение среднего профессионального образования, а также на повышение квалификации и переквалификацию людей пенсионного и предпенсионного возраста. Это актуальная для любого региона задача также станет предметом обсуждения с представителями Республики Саха (Якутия).



Кроме того, в «Синергии» видят огромный потенциал региона в области развития туризма. Корпорация готова предложить свои образовательные программы в подготовке профессиональных кадров для туристического кластера и индустрии гостеприимства республики. Реализация данного образовательного проекта в итоге позволит сделать Якутию более привлекательным регионом для путешествий, что положительно повлияет на динамику внутреннего и въездного туризма.

Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта