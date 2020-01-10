10.01.2020
15:45
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Культура & Образование

Что покажет Саха театр в январе?

Саха театр представляет афишу на январь. В расписании спектаклей — известные постановки, а также одна премьера.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Саха театра
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