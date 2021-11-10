Что показали исследования коричневой наледи на Вилюе?

Жители Сунтарского улуса вновь обеспокоились наледью коричневого цвета у акватории реки Вилюй. Отметим, что в эти дни из-за аномально теплой погоды на реке Вилюй Сунтарского улуса наблюдается прибывание воды с образованием наледей. Цвет наледи на фоне чистого снега желтовато-коричневый.

Отметим, что появление наледи характерного цвета зависит от климатических факторов и эксплуатации гидрологических сооружений. В холодные дни потребность в электроэнергии увеличивается, вместе с тем и объем использования воды в гидроэлектростанциях. После первых похолоданий, позднего ледостава в Сунтарском улусе отмечается сильный снегопад, что и привело к образованию наледей во многих участках реки Вилюй.

Госинспекторами Сунтарской инспекции государственного экологического надзора отобраны пробы воды и отправлены в г. Якутск для лабораторного исследования в Аналитическом центре экологического мониторинга.