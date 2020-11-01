Что подготовили театры Якутии к«Ночи искусств»

С 3 по 4 ноября состоится Всероссийская акция «Ночь искусств». Обширную онлайн программу подготовили театры Якутии.

Русский драмтеатр им. А.С. Пушкина — «Путь святителя» (московская премьера)

Государственный академический русский драматический театр им. А.С. Пушкина проведет онлайн трансляцию постановки «Путь святителя» Владимира Федорова. Старейший театр Дальнего Востока представит зрителям ту самую московскую премьеру, которая состоялась в Москве на церемонии закрытия Дней Якутии 17 декабря 2017 года. Спектакль посвящен 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия (Вениаминова) и 40-летию его канонизации. Режиссер – народный артист России Андрей Борисов. Главную роль святителя Иннокентия сыграли Евгений Кузьмин и Александр Лобанов. Постановка была реализована благодаря целевому гранту Министерства культуры России.

Трансляция состоится 4 ноября в 18.00 на ю-туб канале «ГАРДТ им. А.С. Пушкина, г.Якутск» — https://www.youtube.com/channel/UCDQ4Mj4iO_gdaALexGZGNag

Театр эстрады покажет спектакль «Уйбаанчык» и проведет мастер-классы

Государственный театр эстрады подготовил показ спектакля и мастер-классы.

Показ спектакля «Уйбаанчык» режиссера Сергея Потапова состоится на YouTube канале – estradasakha . Тест на знание якутской эстрады пройдет в инстаграм театра @sakhaestrada . Мастер класс от главного хормейстера театра эстрады Стручковой Н.В. для работников СКД. Тема «Обработка песни для ансамблей» (YouTube канал — estradasakha Инстаграм @sakhaestrada)

Театр Олонхо проведет онлайн-читку «Кулан Кыыртай бухатыыр»

3 ноября Театр Олонхо проведет викторину о творческой деятельности театра в сториз социальной сети Instagram. А в день Народного единства 4 ноября в 19:30 состоится онлайн-читка спектакля П.Ф. Игнатьева «Кулан Кыыртай бухатыыр» на площадке Zoom.

Это уникальный шанс посетить настоящую онлайн-репетицию, увидеть как театр работает в удаленном режиме, послушать пение любимых артистов. Стоимость 100 руб., заявки с 30 октября по 4 ноября, с 10:00 до 18:00 ч. по т. 8-964-422-60-22.

Театр оперы и балета покажет оперу «Директор театра» и проведет тестирование

Театр оперы и балета Якутии подготовил онлайн мероприятия. Онлайн тестирование на знание спектаклей состоится 3 октября в 20:00 — Google формы/Sakha-opera.ru

Онлайн показ оперы «Директор театра» также пройдет 3 октября в 21:00 Youtube/Culture.ru/Sakha-opera.ru

Театр кукол Нерюнгри покажет спектакль «Страшная месть»

Театр кукол РС(Я) (г.Нерюнгри) на ютуб канале театра покажет видеозапись спектакля для взрослой аудитории «Страшная месть». Также предполагается провести общение со зрителями в онлайн — формате. Режиссер-постановщик — Александр Иванов, художник-постановщик — Оксана Адамова, художник по свету — Джемма Гордеева, музыкальное оформление — Андрей Никулин. Видео будет доступно к просмотру с 3 ноября в 21.15 по 4 ноября 09.00. Трансляция состоится https://youtu.be/twr7eSltTqU

Нюрбинский театр покажет спектакль «Марба» и «Кровавая свадьба»

Нюрбинский государственный передвижной драматический театр приглашает посмотреть на Youtube канале спектакли:

«Марба» (12+) по произведению Иванова А.А.- Кюндэ в постановке заслуженного деятеля искусств РС (Я) Юрия Макарова. Сценография, костюмы Туйаары Львовой. Со спектаклем «Марба» театр участвовал в 4-м Межрегиональном театральном фестивале «Сахалинская рампа» в г.Южно-Сахалинск.

Сразу после спектакля «Марба» состоится показ спектакля «Кровавая свадьба» (16+) Федерико Гарсиа Лорки в постановке Динислама Тутаева. Этот спектакль вошёл в лонг-лист «Золотой маски» как один самых заметных спектаклей сезона 2017/2018 по мнению экспертного совета фестиваля. Сценография, костюмы Туйаары Львовой. Премьера спектакля состоялась 3 ноября 2017 г. По итогам X-го Юбилейного фестиваля «Сата» спектакль «Кровавая свадьба» стал победителем номинации «Лучший спектакль», исполнитель роли Демона Малик Тойтонов получил приз за победу в номинации «Лучшая мужская роль», артистка Вера Лазарева, исполнившая роль Невесты, победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Также в рамках акции «Ночь искусств» на Instagram странице @nyurbateatr состоится выставка работ художника Камиллы Лебедевой.

ТЮЗ Якутии проведет виртуальное путешествие в «Закулисье»

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств-2020» Театр юного зрителя подготовил виртуальное путешествие в «Закулисье» театра «Тайна рождения спектакля». Дети, подростки и студенты познакомятся с секретами создания спектакля. Организаторы акции помогут зрителям заглянуть в таинственный̆ мир театрального закулисья, где они увидят не только предметы старины, но и реквизиты, декорации, театральные костюмы, которые участвовали в спектаклях и были неотъемлемой̆ частью создания спектаклей̆. Площадка –ютуб канал театра, инстаграм театра @tuz_yakutia