Что по вкусу Черному Кролику: новогоднее меню и сервировка стола 2023

До наступления нового 2023 года осталось совсем ничего, а потому пора уже продумывать новогоднее меню, составлять список необходимых продуктов, а кое-что закупить заранее, чтобы не попасть в самый эпицентр праздничного ажиотажа.

Главное правило новогоднего стола 2023 – вкусно и с фантазией!

У каждой хозяйки в Новый год важная задача: угодить не только многочисленным родным и друзьям, которые обязательно придут поздравить и пожелать счастья в наступающем году, но и самому покровителю года – известному лакомке Кролику. В животном мире это осторожное и обаятельное животное постоянно что-то жует и никогда не откажется от угощения. Поэтому новогодний стол 2023 должен буквально ломиться от вкусных и красивых блюд!

Чтобы праздничным меню на год Кролика остались довольны все, важно выбирать натуральные продукты, без химических добавок и консервантов. А это значит, что исключаются всевозможные стабилизаторы, глютаматы и красители. В год Кота отдайте предпочтение натуральным овощам, фруктам, мясу, постарайтесь не использовать полуфабрикаты. Кроме того, что блюда из натуральных продуктов вкуснее, они еще и намного полезней.

В природе Кролик убежденный вегетарианец, но Кот любит рыбу, птицу и мясо. Так что на новогоднем столе должно быть изобилие и разнообразие как овощных, так и мясных блюд и крупяных гарниров разных способов приготовления. Главное – избегайте крольчатины!

2023 год отлично подходит для того, чтобы поэкспериментировать на кухне и приготовить что-то необычное и красиво украшенное. Кролику по вкусу и традиционные блюда, и новые! Новогодний стол 2023 можно разнообразить мясными, рыбными и овощными блюдами с обилием зелени, а на десерт подать легкий пирог или торт с творогом, фруктами, желе, сливками, фруктами и кусочками шоколада.

В 2023 году на столе особенно приветствуются овощи. Их лучше подавать в сыром виде либо тушить или запекать на открытом огне – это позволит сохранить натуральный вкус продуктов. Салаты, овощные закуски, канапе, рулетики, шашлычки и фаршированные овощи – это базовые блюда новогоднего стола 2023. Добавьте к ним праздничную нарезку – удивительные «цветы» из моркови и свеклы, яркие «лужайки» из помидоров и огурцов, приправленные маслинами, маринованными патиссонами и пышными «кустиками» петрушки, кинзы, рукколы, базилика и укропа. Чем не изумрудная полянка в лесу – родина пушистого обаяшки-Кролика? В таком же необычном виде можно подать фрукты и ягоды – из кусочков бананов, красных и зеленых яблок, киви, апельсинов, мандаринов, хурмы, ананасов, винограда и клубники рождаются красочные картины, которые услаждают вкус и украшают стол.

Сервировка новогоднего стола: включаем фантазию

Особое внимание стоит уделить сервировке новогоднего стола. И осторожному Кролику, и грациозному Коту понравится необычное оформление, красивые аксессуары и стильная посуда. Для новогоднего стола 2023 можно приобрести комплект фигурных свечей в форме елочек, домиков, зайчиков и снеговичков, льняные или шелковые салфетки (или пару пачек красивых бумажных), красивые подставки под горячее и вино. Эти элементы сделают стол для встречи 2023 года нарядным и создадут ощущение праздника. Если праздничные свечи купить забыли, сделайте их своими руками: просто обвейте обычные хозяйственные свечи по спирали серебристым дождиком, украсьте бантами из цветной бумаги и полосками фольги. Такую блестящую свечу можно поставить на 2023 год рядом с прибором каждого гостя – ее теплое, мерцающее пламя создаст неповторимую атмосферу, позволит отдохнуть и расслабиться.

Основные оттенки 2023 года – черный, шоколадный, песочный, желтый, оранжевый, зеленый, белый и синий во всех проявлениях, от размытого голубого до неонового. Цвет скатерти и салфеток может быть спокойным голубым, белым, оранжевым, контрастным бело-черным, кофейным, изумрудным, оливковым и даже розовым. Все эти оттенки импонируют приходящему Кролику (Коту) и его стихии – Воде. При этом важно сбалансировать цвета таким образом, чтобы стол не выглядел скучно или безвкусно. Удачно будет использовать спокойные тона в оформлении, разбавив их акцентами насыщенных оттенков.

Чтобы усилить ощущение праздника и новогоднего чуда на 2023 год, можно добавить в оформление стола еловый букет. Для его изготовления потребуется всего 3-5 веточек ели (при отсутствии можно заменить сосновыми, пихтовыми), елочные игрушки и мишура, фигурка зайчика или кота из стекла или дерева, серебристый колокольчик, свеча, зеленые яблоки, морковка, конфеты в серебристых и золотистых обертках. Еловые ветки ставим в вазу подходящего размера (лучше делать невысокие композиции, которые не мешают гостям и не закрывают стол), украшаем «дождиком» и игрушками. Саму вазу водружаем на блюдо, на которое закрепляем одну-две свечи, ставим символ наступающего года – предвещающего благополучие стеклянного или деревянного кролика, зайца или кота, украшаем композицию конфетами, яблоками и морковью, венками и букетиками из соломы и сухоцветов, выпечкой оригинальной формы.

Подойдите к оформлению новогоднего стола и приготовлению угощения с душой и фантазией. Это будет интересно вам самим и обязательно понравится проворному и тактичному хозяину года – Кролику (Коту). А значит, следующие 12 месяцев сложатся счастливо и благополучно. С наступающим!