Что планирует компания АЛМАР в Оленекском эвенкийском районе?

28 декабря 2022 года состоялось заседание совета директоров публичного акционерного общества «АЛМАР – алмазы Арктики», на котором утвердили обновленную производственную стратегию компании. Председателем совета директоров АЛМАР является Людмила Николаева, супруга главы Якутии Айсена Николаева.

Как сообщается на сайте компании АЛМАР, сохраняются сроки запуска эксплуатации участка Беенчиме в 2024 году и переносится начало эксплуатации участка Хатыстах с 2024 на 2026 год в целях дополнительного изучения крупного рудопроявления. Поисковые лицензии на оба участка недр продлены на 2 года. Получение лицензии на добычу и разведку на участке Хатыстах запланировано на 2026 год, на участке Беенчиме – в текущем году.

Участки Беенчиме и Хатыстах расположены на северо-западе Якутии в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции на территории Оленекского и Булунского районов.

Сейчас оба этих участка имеют статус ресурсного резервата, поэтому добыча любых ископаемых там запрещена, сообщает тгк Торбозное радио. Для получения в этом году лицензии в целях последующего производства алмазодобывающих работ, необходимо вывести участок с месторождением Беенчиме из границ ресурсного резервата, то есть снять режим особо охраняемой природной территории.

Кстати, 13 января 2023 гола Айсен Николаев посетил Оленекский эвенкийский национальный район.