02.07.2022
17:45
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Политика

Что означает переход Сарданы Авксентьевой? — Телеграм

Переход Сарданы Авксентьевой из Комитета по региональной политике и местному самоуправлению в Комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы, где депутат займет должность заместителя председателя комитета, подтверждает имеющуюся информацию о сворачивании проекта «Новые люди» уже к осени текущего года, считает тгк ВВП: во власти Петербурга

Фото: Соцсети
Источник: тгк ВВП: во власти Петербурга

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