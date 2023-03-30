Что ожидает в 2023 году работающих пенсионеров?

пенсия

В последние годы численность работающих пенсионеров неуклонно снижается. Одна из основных причин – прекращение ежегодной индексации страховых пенсий, которую отменили в 2016 году.

Согласно данным Минтруда, по состоянию на 1 января 2019 года в России было 9,67 млн работающих пенсионеров, а уже на начало 2023 года – около 8 млн человек, сообщает Росстат.

По мнению экспертов, сокращение численности работающих пенсионеров связано с тем, что пожилые люди увольняются, чтобы получить индексацию, а затем продолжают трудовую деятельность без официального оформления.

Работающие пенсионеры ждут августа

«С 1 августа будет проведен перерасчет пенсий работающим пенсионерам — тем, которые трудились в предшествующем году. Для них пенсия увеличится с учетом страховых взносов, уплаченных работодателем», — рассказала Елена Бибикова.

Перерасчет коснется 9,8 миллиона человек.

Из выплаченных работодателями страховых взносов определят индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Максимальная прибавка ИПК за год для работающего пенсионера — не более трех.