Что ответило минэкологии Якутии активистам, пишущим о вырубке лесов на Амге?

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Минэкологии Якутии ответило на обращение активистов по вырубке лесов на верховье реки Амга

Накануне активисты республиканского экологического движения «Защитим природу Якутии» направили Президенту России Владимиру Путину бандероль с письмом и подписями жителей Якутии против вырубки Алданского и Амгинского лесов. Обращение активистов состоит из 9 пунктов, на которые Минэкологии Якутии сообщает следующее:

По пункту 1 Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) неоднократно публиковало разъяснение по вопросам лесозаготовки в Республике Саха (Якутия). Со всеми публикациями можно ознакомиться по следующим активным ссылкам:

Обсуждены вопросы вырубки лесов в Амгинском и Алданском районах

Минэкологии Якутии: «черных лесорубов» в регионе нет

Река Амга находится под государственной охраной

Состояние лесов Республики Саха (Якутия) за 2019 год

Минэкологии Якутии: за незаконную вырубку леса грозит наказание

В сети распространяется недостоверная информация по вырубке лесов в Амгинском и Алданском районах

Главный лесничий Якутии: поводов для беспокойства нет

Минэкологии Якутии отвечает на вопросы населения по вырубке лесов в Амгинском и Алданском районах

Мнение юриста: любой гражданин может взять лесной участок в аренду

Проект освоения лесов в Алданском районе не прошел госэкспертизу

Права граждан и юридических лиц на заключение договоров аренды лесных участков в РС(Я)

По факту предоставления аренды лесных участков в Алданском районе проводится проверка

По пункту 2 сообщаем о том, что вначале августа текущего года Общественной организацией «Амма кырдалын ыччата» было озвучено предложение о создании в бассейне реки Амга национального парка – особо охраняемой природной территории федерального значения.

В этой связи, с участием Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) прошла экологическая экспедиция по 4 районам Республики Саха (Якутия): Алданский, Амгинский, Чурапчинский и Таттинский. В течении 8 дней проведена встреча с 22 органами местного самоуправления. По результатам экспедиции, все органы местного самоуправления единогласно решили поддержать начало работ по созданию Природного парка «Амма» на базе существующего ресурсного резервата республиканского значения.

Отметим, что в настоящее время в бассейне реки Амга созданы 9 ООПТ с общей площадью 4 222 828,2 га, в том числе: государственный природный заповедник федерального значения «Олекминский», ресурсный резерват республиканского значения «Верхнеамгинский», ресурсные резерваты местного значения «Буфер Верхнеамгинский», «Кырбыкан», «Мундуруччу», резервная территория под памятник природы «Каменная шкатулка», ресурсный резерват республиканского значения «Амма», ресурсный резерват местного значения «Кэниэдэ», ресурсный резерват республиканского значения «Куолума-Чаппанда».

Что касается пункта 3 — вопроса защиты прав коренных малочисленных народов Севера полностью регулируются Законом РС(Я) «Об этнологической экспертизе», Земельным и Лесным кодексами РФ, федеральными законами «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», Законами РС(Я) «О правовом статусе коренных малочисленных народов Севера (новая редакция)», «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)».

Необходимо отметить, что вышеуказанными правоотношениями уполномочено заниматься Министерство по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия). Согласно Положению, утвержденного Постановлением Правительства РС(Я) от 13.02.2019 г. №23, данное министерство осуществляет функции по разработке и координации государственной политики в сфере развития Арктической зоны Республики Саха (Якутия) и координации вопросов устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера.

Пункты 4-9 полностью регулируются Лесным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. Внесение изменений происходит в установленном законом порядке.