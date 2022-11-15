Что ответил Евгений Пригожин ЯВ на запрос о вербовке заключенных в Якутии

Телеграм-канал Кепка Пригожина публикует ответ Евгения Пригожина на запрос редакции «Якутска вечернего» о вербовке заключенных в исправительных колониях Якутии.

Запрос от редакции газеты «Якутск Вечерний» и ответ:

ЗАПРОС: Уважаемый Евгений Викторович! В газету «Якутск Вечерний» поступила информация, что в Якутск прибыли представители ЧВК «Вагнер» для вербовки заключенных для участия в СВО. По поступившим данным, «вагнеровцы» посетили исправительные колонии в поселке Мохсоголлох и в Якутске. В связи с этим просим Вас дать комментарий по этому поводу. Правда ли это? Заранее благодарим Вас за информационную открытость!

ОТВЕТ: Публикуем комментарий Евгения Викторовича: «Да, действительно, я люблю путешествовать по стране, поэтому три дня в неделю я нахожусь на Донбассе и играю там в гольф, как нормальный миллиардер. Три дня в неделю путешествую по стране и ловлю рыбу то в Оренбурге, то Тюмени, то в Иркутске, то в Якутске. А еще три дня в неделю езжу по предприятиям, научным центрам и другим значимым объектам. Ровно девять дней, таким образом, недельный график насыщен – 24/9».

На тгк «Якутска вечернего» подтвердили отправку запроса Пригожина и написали:

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на наш запрос. Говорит загадками) @yakutsk_vecherniy