Что открылось, а что закрыто до 14 августа

Разъяснения по работе организаций и индивидуальных предпринимателей.

Нормативные правовые акты для руководства:

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27.04. 2020 №1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)»;

Указ Главы РС (Я) от 01.07.2020 №1293 «О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Указ Главы РС(Я) от 01.07.2020 №1294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Перечень предприятий и организаций, которые приостанавливают деятельность со 1 по 14 августа 2020 года на территории РС(Я), за исключением населенных пунктов РС(Я), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения за исключением населенных пунктов РС(Я), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения:

1) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания, расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, за исключением оказания услуг по доставке и продаже на вынос потребителям готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного заказа.*

2) культурно-досуговые организации, творческие студии;

3) дома культуры, ночные клубы (дискотеки), караоке-залы и аналогичные объекты;

4) кинотеатры (кинозалы), детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, иные развлекательные и досуговые заведения, банкетные залы, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах;

5) спортивно-досуговые организации (спортивные залы, катки, пункты проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков, парков, и т.д.);

6) фитнес и тренажерные залы, клубы;

7) бани (кроме объектов, включенных в перечень предприятий гражданской обороны);

8) сауны, солярии, бассейны;

9) компьютерные клубы, залы;

10) негосударственные организации дошкольного образования, группы присмотра и ухода;

11) букмекерские конторы и тотализаторы, фирмы по организации и проведению лотерей.

*Данное ограничение не распространяется:

-на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, чья деятельность не приостановлена;

-сезонные летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания;

-рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, иные предприятия общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров, одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50 процентов вместимости зала и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов.

Условия работы отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей:

1) предприятия торговли соблюдают предельное количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима;

2) внутри торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков не допускается деятельность и посещение гражданами предприятий общественного питания, игровых и иных развлекательных зон, кинотеатров;

3) Предприятия торговли имеют право не обслуживать граждан, не соблюдающих масочный режим;

4) сезонные летние кафе расставляют столы на расстоянии не менее 2 метров и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов;

5) парикмахерские, салоны красоты, косметические центры, спа-центры, массажные кабинеты работают по предварительной записи клиентов и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 3 метров;

6) музеи, библиотеки работают при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима; 3

7) туристические базы и комплексы, базы отдыха ведут деятельность при соблюдении следующих условий:

организация предварительной записи и ведения учета отдыхающих;

ограничение заполняемости клиентами до 50 процентов от мощности объекта;

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

8) оборудованные и пригодные для организованного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических процедур пляжей при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований.

9) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, иные предприятия общественного питания при наличии отдельного наружного (уличного) входа, при условии расстановки столов на расстоянии не менее 2 метров, одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50 процентов вместимости зала и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов.

При этом запрещается банкетное обслуживание, в том числе специальных мероприятий;

10) зоопарки при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся на территории и в помещениях зоопарка, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима.

Предприятиям торговли, общественного питания допускается продажа готовых блюд, продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом бесконтактной доставкой, и с подачей за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации, сообщает пресс-служба Минпреда Якутии.