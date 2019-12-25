«Что они там курят, в ДП-1?»: улусный депутат недоумевает

Игорь ГРИГОРЬЕВ, депутат Вилюйского районного Совета, заместитель председателя бюджетной комиссии пишет в своем фейбсуке:

РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ ВИЛЮЙСКЕ ( 1 серия)

Вчера прошло заседание комиссии по бюджету и экономической политике Районного совета депутатов Вилюйского улуса. Рассматривали проект бюджета района на 2020 год во втором чтении.

Депутаты РС приняли активное участие, предложили администрации района увеличить финансирование нескольких муниципальных программ, довести до поселений средства для решения социально-экономических вопросов, выступили главы наслегов.

Вроде бы штатная ситуация: исполнительный орган вносит проект бюджета, депутаты обсуждают и вносят свои предложения. Но не в нашем случае. Комиссия не успела закончить свою работу, как из АГиПа пошли звонки. Мол, почему райсовет не хочет принимать бюджет и собирается саботировать тем самым работу администрации района. А глава района вместо того чтобы обсуждать с депутатами возникшие вопросы, начинает им звонить и угрожать звонками сверху. Дошло до того, что Департамент МСУ отправляет «эмиссара» чтобы обеспечить принятие бюджета.

Что они у себя там курят, в ДП-1? Речь то о принятии или не принятии бюджета вообще не стоит. Идет нормальный , обычный процесс обсуждения главного закона района на следующий год. И понятно , что кто то предлагает направить средства на финансирование тех или иных задач.Финансовые вопросы на всех уровнях решаются в жарких спорах и диспутах, это нормальное явление. К обсуждению надо подходить с холодной головой, без эмоций, в конструктивном русле, искать компромиссы. Но кое-кто начинает бегать по кабинетам и жаловаться на «злых депутатов» , которые хотят сорвать принятие бюджета. А ему наливают чай-кофе, жалостливо гладят по головке и приказывают своим подчинённым срочно выехать на «территорию» и прижать к ногтю «перепутавших берега» депутатов. Как это себе они представляют? Выкручивать руки будут депутатам? Так у нас их 50. Ни времени , ни сил не хватит. А худшем случае даст обратный эффект. Коряво работают, грубо.

Впрочем, пусть приезжают. Хотя бы почувствуют ситуацию изнутри, а не со слов одного жалобщика.