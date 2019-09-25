Что обсудили на Северном Форуме?

В эти дни в Якутии впервые проходит Северный форум по устойчивому развитию. Глава Якутии Айсен Николаев 25 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия и пленарном заседании Северного форума, собравшего более ста экспертов крупнейших приполярных государств, стран Северо-Восточной Азии и российских регионов.

В своем выступлении Глава Якутии выразил уверенность, что, задавая высокую планку партнерства, можно ответить нарастающим глобальным климатическим, гуманитарным и технологическим вызовам, связанным с общей перестройкой мирового уклада.

«Якутия – крупнейший регион России, географически относящийся к Арктике и Азии, обладающий уникальным транзитным потенциалом, способный обеспечивать кратчайший путь из стран Азиатско-Тихоокеанского региона к Северному морскому пути. Все это говорит о том, что Якутия может стать мостом, соединяющим два макрорегиона планеты для консолидации энергии и ресурсов для их динамичного развития. Мы понимаем высоту этой миссии и готовы расширять партнерство в рамках Северного форума и международного сотрудничества Российской Федерации», — подчеркнул Айсен Николаев.

По мнению Главы крупнейшего региона России, мировой тренд урбанизации, желание людей жить в крупных городах, иметь в шаговой доступности жизненные блага и услуги напрямую влияют на заселенность северных территорий во многих странах. В числе объективных факторов, сдерживающих развитие северных и арктических территорий, названы слабая транспортная логистика, состояние инженерной и социальной инфраструктуры, не отвечающее ожиданиям современного человека, удаленность от центров культуры и образования, высокотехнологичной медицины.

«Для преодоления этих проблем, сохранения и развития человеческого капитала в Арктике необходимы перемены во всех сферах жизнедеятельности. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами конкретную задачу – вывести все арктические регионы страны по качеству жизни людей на среднероссийский уровень. Опорой в преодолении имеющихся разрывов в состоянии северных территорий, в качественном улучшении условий жизни и труда людей должна стать экономика– освоение запасов недр, развитие промышленного производства и транспортной инфраструктуры. При этом ключевым критерием является сохранение традиционного уклада и жизненной среды коренных народов, неукоснительная защита уязвимой экологии», – отметил Глава Якутии.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Исландии в Российской Федерации госпожа Берглинд Асгейрсдоттир в своем выступлении отметила, что Исландия, являясь членом Арктического совета, разделяет с Якутией принципы, на основе которых строится межрегиональное и международное сотрудничество в Арктическом регионе.

«Исландия, как и крупнейший регион России, считает приоритетными направлениями сохранения Арктики и северных территорий экологическую защиту окружающей среды и поддержку научных исследований», – сказала она.

О заинтересованности в сотрудничестве с Республикой Саха (Якутия) в сферах образования, здравоохранения, культуры, по вопросам взаимодействия по поддержке коренных народов, в областях окружающей среды, изучения природного и климатического наследия высказалась Советник Посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации госпожа Солвейг Руссебё. Она выразила уверенность, что особенности развития Арктики будут напрямую зависеть от формирования эффективной стратегии развития, с учетом национальных интересов арктических государств, роста значения ресурсов Арктики и сохранения экологии.

Первый Президент, Государственный советник РС (Я) Михаил Николаев отметил, что почти за 30-летнюю историю Северный форум, основной миссией которого является улучшение качества жизни людей и поддержка развития регионов с холодным климатом, привнес ощутимый вклад в социально-экономическое развитие регионов Севера и Арктики.

Участники пленарного заседания Северного Форума согласились с тем, что Якутия – уникальный регион, который может служить примером бережного сохранения самобытности Арктики и центром притяжения всех северных народов.

Отметим, что в рамках деловой программы будут работать около тридцати площадок, пройдут круглые столы, мастер-классы, лекции и презентации проектов. Северный форум по устойчивому развитию будет проходить до 28 сентября.