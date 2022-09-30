Что общего между французскими и якутскими энциклопедистами?

Эпоха Просвещения подарила миру феномен энциклопедии, которой зачитывались короли и простолюдины. Дословно термин «энциклопедия» с греческого означает «обучение в полном круге» или систематизированное обозрение полного круга человеческой жизнедеятельности. Это была манифестация культуры, лозунгом которой был кардинальный поворот к научному описанию мира, отказ от религиозной и мифологической картин мира, унижающей, по мнению французских энциклопедистов, человеческое достоинство как свободного b автономного существа. Идеалом для них было состояние человека мыслить самостоятельно.

Дени Дидро решил воспользоваться собственными знаниями и знаниями других выдающихся людей своего времени, чтобы создать «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» — книгу, в которой заключались бы все другие книги! Чтобы получить достоверные сведения, Дидро и его помощники посещали мастерские, знакомились с орудиями производства и условиями труда. Чтобы нагляднее познакомить читателей с неизвестным материалом, энциклопедию снабдили множеством превосходных рисунков.

Идеи французских просветителей живы и у нас в Якутии! Так, Монтескье придавал огромную роль в истории человечества географическому фактору: «Власть климата сильнее всех властей» — подчеркивал мыслитель, предвосхитив один из важнейших критериев в современной «Энциклопедии Якутии», представляющей квинтэссенцию энциклопедических знаний об уникальном по природно-климатическим и культурным факторам регионе планеты, отобранных на основе принципов научной достоверности, системности и взаимосвязи. Написание «Энциклопедии Якутии» символически завершает проект Просвещения и намечает новые горизонты этнокультурного саморазвития. Поистине исторический и знаковый научный и просветительский посыл, — итог столетней интенсивной этнокультурной модернизации в Северо-восточном регионе Евразии.

Предлагаем вниманию читателей новый выпуск Антропологии Севера, посвященный теме создания многотомной электронной и бумажной энциклопедии о Республике Саха (Якутия). Приятного просмотра!

Наша справка:

Дидро написал для «Энциклопедии» 1259 статей. Кажется, нет известной в то время отрасли знания, которая не была бы там описана. Сегодня «якутским энциклопедистам» необходимо подготовить по меньшей мере 12 000 статей в нескольких томах с иллюстрациями, фотографиями и видеосюжетами!

«Бросайте в огонь все, что вам не понравится», — писал Вольтер д`Аламберу и Дидро о негодных статьях для французской энциклопедии. Сегодня в методологическом арсенале энциклопедистов не менее жесткие требования систематизации и перекрестных ссылок, которые сотрудники отдела Академии наук РС(Я) периодически отрабатывают вместе с Научно-издательским комплексом «Башкирская энциклопедия» и Институтом татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан, научными и культурными учреждениями нашей республики.

Сведения должны отражать место нашей современной Республики в стране и мире, ее социально-экономическое состояние, своеобразие культуры народов республики. В статьях должен приводиться фактический материал, соответствующий современному уровню региональной науки. Хронологические рамки энциклопедии охватывают период с палеолита по настоящее время. Как национально-региональная, энциклопедия отражает информацию о якутах и других коренных народах республики, их диаспорах и этнографических группах, а также представителях народа, не являющихся уроженцами современной республики, но получивших признание в разных областях науки, образования, культуры, спорта, производства и общественно-политической жизни страны и в мире. Соотношение понятийных и биографических статей в универсальных региональных энциклопедиях составляет 70 и 30% соответственно, но возможно увеличение доли персоналий до 50% от общего числа статей.

Издание энциклопедии Якутии будет способствовать масштабируемости качественной информации о регионе для самообразования, мониторинга, анализа и дальнейших научных исследований; продвижению позитивного имиджа региона и обозначению его уникальности в стране и в мире; выработке эффективных решений и стратегий позитивного развития региона во всех сферах культуры.

По инициативе Академии наук РС(Я) с целью составления универсального справочного издания о прошлом и настоящем Якутии в 2011 году под руководством вице-президента Академии наук РС(Я), доктора исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Анатолия Игнатьевича Гоголева был создан отдел энциклопедистики. В последующем руководителями отдела были доктора исторических наук Брагина Дария Григорьевна и Толстых Геннадий Владимирович, в настоящее время руководителем отдела является кандидат филологических наук Филиппова Варвара Васильевна.

В работе отдела задействованы ведущие учёные Якутии, академики и сотрудники Академии наук РС(Я), ФИЦ «Якутский научный центр» Сибирского отделения Российской Академии наук, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования республики, Национальной библиотеки РС(Я), Национального архива РС(Я). Партнерами отдела являются более 50 авторов и около 300 учреждений всех сфер деятельности.

В электронной версии энциклопедии, которая создается совместно с Национальной библиотекой РС (Я), будет использована имеющаяся база данных Национальной библиотеки и оригинальные статьи, подготовленные отделом энциклопедистики Академии наук Якутии.

Задача универсальной региональной энциклопедии – это создание образа республики, в персонах и понятиях. Энциклопедия призвана объединить точную и достоверную информацию по всем отраслям знаний, касающихся Якутии по современным представлениям, создать хранилище сертифицированного научного знания.

Отдел энциклопедистики открыт к сотрудничеству и видит свое дальнейшее развитие в популяризации научных знаний среди населения республики через энциклопедическую деятельность.