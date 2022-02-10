Что обнаружила проверка контрактов, заключенных экс-министром Ириной Высоких?

Как ранее сообщало ИА SakhaNews, 5 июня 2020 года бывший министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких заключила без проведения торгов как с единственным поставщиком контракт с Максимом Феоктистовым, возглавляющим ООО «Топ Ритейл», на поставку полумиллиона шариковых ручек и около 4 тысяч пульверизаторов для ухода за комнатными растениями за 8 943 840 рублей. В этот же день аналогичный контракт был заключен с Артуром Аржаковым – директором обанкротившегося ООО «Ягоды Якутии» на поставку почти за 5 млн рублей антибактериальных ковриков и запайщиков ручных пакетов.

Спустя 4 месяца после публикаций министерство финансов Якутии как ведомственный контрольный орган в сфере госзакупок на основании письма управления антимонопольной службы по Якутии провело внеплановую проверку по приведенным выше фактам, сделав два неутешительных и далеко идущих вывода: стоимость поставленных товаров по двум контрактам оказалась незаконно завышена на 1 352 500 рублей, а приобретенный товар на сумму 6 302 300 рублей до места назначения… не дошел.

В обоих случаях акты приема-передачи товаров по двум государственным контрактам подписывала лично министр Ирина Высоких.

Известно, Ирина Высоких 3 февраля — в день своего увольнения сообщила в социальных сетях, что уезжает на ПМЖ… в Москву.

Подробности на ИА SakhaNews

А тем временем, сегодня в якутском Whatsapp появились сообщения: «Экс-министра Ирину Высоких могут вернуть из Москвы обратно на родину в браслетах по этапу. Правоохранителями серьезно обсуждается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неэффективного освоения бюджетных средств на 7,6 млн. рублей, как это назвал Минфин РС(Я) и о чем сегодня написали СМИ. Неспокойно в связи с этим сегодня также у двух якутских предпринимателей…»