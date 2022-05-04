Что обнаружила прокуратура на стройке школы-детсада в Нюрбинском районе?

По поручению прокуратуры республики прокуратура Нюрбинского района организовала проверку по информации о некачественно выполненных работах при строительстве школы-сада в селе Чукар Нюрбинского района. Установлено, что 18 августа 2019 года между муниципальным казенным учреждением «Инвестиционно-строительное управление» администрации муниципального района «Нюрбинский район» и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на 2-й этап строительства школы-сада в селе Чукар Нюрбинского района в части возведения фундамента, насосной станции с противопожарными резервуарами, а также канализационного сборника. Сумма контракта составила более 45 млн рублей.

В ходе проверки с выездом на место работников прокуратуры установлено несоответствие строительным нормативам прочности бетона фундаментных балок. Подрядчиком в настоящее время в рамках гарантийных обязательств ведется работа по их демонтажу и возведению новых фундаментных балок. В ходе проверки прокуратурой дается оценка всем этапам строительства, действиям (бездействиям) должностных лиц при приемке выполненных работ и другим вопросам. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.