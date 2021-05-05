Что объединяет Билла Клинтона, Джейми Оливера и Сардану Саввину?

Якутский продюсер Сардана Саввина оказалась среди самых выдающихся спикеров, сообщает Сахафильм. Ее выступление » Как якутское кино покоряет мир” опубликовано на сайте TED.com.

Известный во всем мире проект TED (Technology Entertainment Design) — сообщество для распространения уникальных идей, которые могут сделать мир лучше. Темы выступлений самые разнообразные: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, технологии, развлечения. Среди спикеров такие известные личности, как бывший президент США Билл Клинтон, основатель Википедии Джимми Уэйлс, популярный английский повар и телеведущий Джеймс Оливер. Видеозаписи выступлений на сайте TED.com доступны бесплатно и для просмотра, и скачивания в HD-качестве. Как стало известно, теперь на официальном сайте TED.com. можно найти выступления и других якутских спикеров.