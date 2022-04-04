Что нужно знать о туберкулёзе?

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

Заболеваемость туберкулезом в России является одной из серьезнейших социальных проблем и борьба с ней рассматривается как важнейшая государственная задача.

Туберкулез – инфекционная болезнь с затяжным течением, поражающая людей в любом возрасте и уносящая из жизни на всем земном шаре ежегодно не менее 3 млн. человек. Возбудителями туберкулеза являются микобактерии (туберкулезные палочки), открытые в 1882 году Р. Кохом.

Осложнению эпидемической ситуации по туберкулезу способствуют низкие показатели здоровья населения, активность миграционных процессов, сохранение в значительном количестве социально – неадаптированных групп населения (беженцы, мигранты, переселенцы, бездомные). Остро стоит проблема туберкулеза в тюрьмах.

Среди заболевших с каждым годом все больше становится больных с тяжелыми, остро прогрессирующими формами туберкулеза. Увеличивается число больных с лекарственной устойчивостью микобактерии к противотуберкулезным препаратам, что приводит к хронизации процесса.

В целях раннего выявления туберкулеза подростки и взрослые должны регулярно не реже 1 раза в 2 года проходить флюорографию органов грудной клетки. Для распознавания туберкулеза у детей ставят реакцию Манту.

Прививки вакциной БЦЖ или БЦЖ-м являются хорошей защитой от тяжелых форм туберкулеза и летальных случаев от него. Однако в последние годы увеличивается количество безосновательных отказов от вакцинации против туберкулеза, что ведет к значительному росту случаев туберкулеза среди детей и подростков.

К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом, следует прежде всего отнести:

— неполноценное питание;

— алкоголизм;

— табакокурение;

— наркоманию;

— плохие бытовые условия;

— резкую перемену климата;

— инфекционные и простудные болезни;

— ВИЧ-инфицированность;

— наличие сопутствующих заболеваний (диабет, язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки, хронические неспецифические болезни легких).

Источником инфекции чаще всего является человек, но могут быть и пораженные туберкулезом крупный рогатый скот и птицы.

При заболевании туберкулезом крупного рогатого скота (КРС), микобактерии туберкулеза выделяются во внешнюю среду с молоком, фекалиями и мочой животного и зачастую заболевание протекает в скрытой форме, без клинических проявлений. Выделения больного животного создают угрозу заболевания лиц, ухаживающих за животными и употребляющих в пищу молоко и мясо больного животного.

Заболевание начинается незначительными проявлениями, развиваются которые очень медленно, так что человек долгое время может не обращать на них внимание.

Основными признаками туберкулеза могут быть: слабость, повышенная утомляемость, небольшое периодическое повышение температуры, похудание, кашель, потом – кровохарканье, боли в груди, стойкое повышение температуры тела, потливость (особенно ночью), ознобы, одышка.

Чем позже диагностируется болезнь, тем труднее ее лечить. В случае выявления туберкулеза при наличии симптомов заболевания лечение будет длительным и сложным. Именно поэтому необходимо регулярно проходить флюорографию, чтобы выявить заболевание на ранней стадии, когда оно еще не ощущается. Тогда возможность быстрого излечения без серьезных последствий очень высока.

Лечение туберкулеза осложняется возникновением лекарственной устойчивости, то есть возникновением форм туберкулеза, не чувствительных к имеющимся противотуберкулезным препаратам.

Первостепенная роль в профилактике туберкулеза принадлежит здоровому образу жизни, правильному питанию, разумному сочетанию труда и отдыха, оздоровлению условий труда.

ПОМНИТЕ! При появлении первых признаков заболевания туберкулезом у Вас или у Ваших родных и близких необходимо немедленно обратиться к врачу!

Следует понимать, что уклонение от обследования может привести к выявлению заболевания уже в тяжелой форме, которое лечится годами и заканчивается инвалидностью и даже смертью, тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть излечен без последствий.

Успех или поражение в битве с туберкулезом более, чем наполовину зависит от самого пациента. Его воля, желание выздороветь несмотря ни на что способны творить чудеса.