27.08.2022
16:21
327

Финансы

Что нужно учесть, если вы хотите купить вторичное жилье

  • Если есть несовершеннолетние собственники, продавец должен предоставить разрешение опеки на продажу их долей. Договор нужно удостоверить у нотариуса.
  • Право на налоговый вычет при покупке вторичного жилья возникает сразу после регистрации права собственности.
  • При покупке вторичного жилья требуется тщательная проверка продавца на банкротство, дееспособность и добросовестность, а объекта — на обременения, законность перепланировки и наличие зарегистрированных лиц. Важные сведения есть в выписке из ЕГРН.

Полезная информация:

Онлайн-сервисы при покупке жилья

Господдержка для семей с детьми

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Вычет при покупке квартиры

Фото: тгк @gosuslugi
Источник: тгк @gosuslugi

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