Что нужно сделать сегодня для успешного будущего ребенка завтра?

Технологии изменили способ обучения и работы людей. Идея работы на всю жизнь изменилась постоянными изменениями и неопределенностью. В цифровом мире некоторые профессии устаревают, в то время как появляются новые профессии, а также альтернативные или нетипичные формы занятости. Это сопровождается фрагментацией ландшафта занятости и зачастую большей уязвимостью молодежи и школьников.

Широко распространенная автоматизация и искусственный интеллект, хотя и полезны для производительности и экономического роста, означают, что многим молодым людям по окончанию института вновь необходимо повышать квалификацию или даже менять деятельность, чтобы найти себе работу. Этот быстроразвивающийся мир и меняющийся рынок труда требует, чтобы люди стали настоящими учениками на протяжении всей жизни, приобрели новые навыки, чтобы справиться с изменениями, а также адаптироваться и развить свои существующие навыки. Это также вызывает растущий спрос на достоверную информацию об изменениях на ранке труда и будущих перспективах. Следовательно, существует потребность в большой поддержке, чтобы люди могли управлять своими более частыми и сложными переходами в рамках и между образованием и работой.

Создание системы профориентационной работы и профессионального развития обучающихся, соответствующей современным требованиям и изменениям на рынке труда, через мероприятия, формирующие внутреннюю готовность детей и молодежи к осознанному, устойчивому выбору и планированию своей профессиональной карьеры – является основной целью реализации профориентационной работы с обучающимися в системе образования Республики Саха (Якутия) на базе Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).

Одним из основных направлений деятельности регионального ЦОПП является профессиональная и карьерная навигация населения республики. На этапе обучения в школе старшеклассникам важно определить свои интересы и суметь сделать выбор, который позволит определиться с выбором учебного заведения и специальности, студентам – подготовиться к выходу на конкурентный рынок труда, а работающим специалистам или тем, кто в поиске – составить индивидуальный карьерный план и приступить к его реализации.

Почему профориентация стала новым трендом? Чем её новый вид отличается от того, что было в прошлом? Как родителю помочь своему ребенку сделать правильный профессиональный выбор? Какие специальности сейчас в «тренде», а какие реально востребованы – об этом и многом другом рассказывает профориентолог, руководитель Дирекции карьерной навигации Центра опережающей профессиональной подготовки Якутии Елизавета Зарубина.

— Елизавета Александровна, сформировано ли у современных подростков понимание, кем они хотят быть?

— Согласно опросу ВЦИОМ, известно, что порядка 38% россиян работают не по специальности, по которой они учились, это в том числе связано с тем, что в школьные годы ребята активно не интересуются темой выбора профессии, так как ведущий вид деятельности у подростков – общение со сверстниками и референтной группой. Важно отметить, что направленность школьной подготовки заключается в подготовке и сдаче экзаменов, но есть сложность в том, чтобы соотнести полученные результаты и выбрать оптимальный маршрут обучения по окончанию школы в индивидуальном порядке (уровень образования, город, учебное заведение, специальность и т.д.)

— Как вы считаете, это следствие как раз проблемы профориентации в школьном возрасте?

И да, и нет. С одной стороны, есть важный биологический аспект, который затрудняет выбор школьников – он связан с развитием префронтальной коры головного мозга, которая продолжает свое активное созревание в период до 25 лет. Эта область мозга вовлечена в планирование сложного когнитивного поведения, проявления личности, принятия решений и регулирование социальным поведением. Основным назначением этой области мозга считается согласование мыслей и действий в соответствии с внутренними целями. Поэтому очень важно вовлекать в процесс самоопределения школьников и молодежи более опытных взрослых, которые смогут помочь сделать выбор вместе, но не ЗА ребенка.

— Что для вас профориентация и почему ее считают новым трендом?

Для меня профориентация это начала диалога о будущем, о том, что же будет после школы, и как понять, что делать и куда идти. Актуальность профориентации отмечается в последние несколько лет особенно потому, что пандемия открыла возможности удаленной работы, многие шаблоны и привычные действия были разрушены. Цифровизация всех процессов так же ставит под сомнение институт образования и важно соблюдать баланс в принятии решений.

— Кто чаще становится инициатором профориентационной консультации подростка ­- он сам или его родители.

Невозможно отметить наверняка, но меня очень радует, что все чаще на консультации родители отмечают, что именно ребенок попросил найти специалиста, с которым можно проконсультироваться. Есть обратная сторона, когда родители наоборот стремятся найти специалиста, на которого можно будет переложить бремя ответственности за выбор ребенка, в таких случаях редко кто из инициаторов консультации заинтересован в ее качественном результате, но они «сделали все, что могли»,

— Какие средства профориентации может применять педагог?

Стандартные это конечно же тест и консультация, но мы рекомендуем переходить от 1 встречи «тест + консультация» к процессу навигации, ведь даже если я знаю, куда я хочу поступать, возникает вопрос «как это сделать?» и важно овладеть инструментами и понимаем, как справляться с возникающими трудностями и противоречиями.

— В чем видится миссия Центра опережающей профессиональной подготовки в профориентации детей и молодежи?

Наша республика имеет ряд региональных особенностей – основным видом деятельности нашей экономики является промышленность, из которой исходит востребованность рабочих профессий, также удаленность и труднодоступность территорий, низкая плотность населения играют определенную роль при вопросах подготовки кадров. Кроме того, республика активно развивает несырьевой сектор экономики, основанный на человеческом капитале – это айти и креативные индустрии, кинопроизводство.

Поэтому задачи, которые поставлены перед ЦОПП крайне актуальны для реализации стратегических задач социально-экономического развития республики.

— В чем особенность профориентационных образовательных программ ЦОПП? Какие ещё у вас есть методы, кроме тестирования и консультаций?

Мы делаем ставку на современные методы организации профориентационной работы в тесном контакте с сообществами – профессиональным, педагогическим, родительским и не только, именно это позволяет нам быть осведомленными в вопросах, которые возникают у нашей целевой аудитории.

Для этого в структурном плане нашей организации выделена Дирекция карьерной навигации, которая осуществляет информационно-просветительскую, консультативно-методическую работу для всех желающих, независимо от возраста, статуса и профессионального направления по вопросам профессионального самоопределения личности.

Помимо стандартных запросов на тестирование и консультацию мы практикуем навигацию клиентов, решение психологических сложностей, занимаемся информированием в социальных сетях и выступаем единым окном профориентационных проектов и инициатив в Республике.

— Наверное, консультация помогает выбрать ребёнку и подходящее дополнительное образование?

Да, часто мы как родители не до оцениваем роль дополнительного образования и курсовой подготовки по программах первых профессий, которые ребенок может получить, обучаясь еще в школе. Это является очень хорошим запасным вариантом, если что-то идет не по плану.

— Какие эффекты даёт профориентация

Деятельность по профориентации обладает мультипликативным эффектом – начиная от профилактики вторичной безработицы для учреждений и комитетов занятости, заканчивая психологическим благополучием и спокойствием школьников, родителей и педагогов.

В условиях, когда обучение платное, важно так же заранее выбрать оптимальный вариант для обучения, чтобы сэкономить время и деньги.

— Как можно стать участником профориентационных услуг вашего Центра?

Для того, чтобы воспользоваться услугами центра можно обратиться к нам по телефону 8(800)222-41-40, написать в мессенджерах или социальных сетях, и мы подберём для вас программу сопровождения, которая ответит именно вашим потребностям и запросам.

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