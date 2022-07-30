30.07.2022
10:06
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Природа

Что ни шаг, то гриб — это не фантастика, это Арктика!

Что ни шаг, то гриб.

— Это фантастика?

— Нет, это Арктика. Богатство тундры Тикси. Арктика. Июль 2022 г.

Видео подписчика тгк @MayalArctiki

Источник: тгк Маяк Арктики

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