Что ни шаг, то гриб — это не фантастика, это Арктика!

Что ни шаг, то гриб. — Это фантастика? — Нет, это Арктика. Богатство тундры Тикси. Арктика. Июль 2022 г. Видео подписчика тгк @MayalArctiki

Источник: тгк Маяк Арктики

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