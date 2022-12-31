Что нельзя делать в последний день года — народные приметы

Православные 31 декабря вспоминают святителя Модеста. В народе этого святого считали покровителем домашних животных и скота. Поэтому в последний день года ни в коем случае нельзя обижать братьев наших меньших. Этого не следует делать и в другие дни, однако если ослушаться совета предков в канун Нового года, святой Модест может сделать так, что все 12 месяцев окажутся несчастливыми.

31 декабря не следует кричать на детей, а также игнорировать их просьбы. По поверьям, на стыке годов устами младенцев говорят ангелы. Поэтому им лучше не перечить.

До захода солнца 31 декабря не стоит класть на стол острые предметы (ножи, вилки и проч.). Считается, что они могут привлечь внимание темных сил.

С ними же можно столкнуться и в том случае, если 31 декабря оставить на столе неприкрытое молоко. В этом были уверены наши прапрапрабабушки.

31 декабря нужно освободиться от долгов, причем не только от финансовых. В этот день нужно отпустить все обиды и самому попросить прощения. В противном случае новый год окажется хуже уходящего.

Если же 31 декабря надеть грязную или ветхую одежду, в будущем году могут начаться (или усугубиться) проблемы со здоровьем.

В целом в течение 31 декабря нужно генерировать только позитивные эмоции. Известная поговорка — как встретишь Новый год, так его и проведешь — относится не только к самому времяпрепровождению, но и к испытываемым в этот момент чувствам, сообщает sovainfo.ru