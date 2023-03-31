Происшествия
Что не сделаешь ради мечты, стиля и бренда
В Якутске полицейскими раскрыта кража женской сумки, произошедшая в ночном клубе.
В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась девушка с заявлением о краже сумки бренда Michael Kors с личным имуществом.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя девушка.
Установлено, что потерпевшая и подозреваемая отдыхали в одном заведении. Заявительница оставила без присмотра свою сумку, которую обнаружил охранник ночного клуба. Злоумышленница убедила его, что сумочка принадлежит ей и забрала чужое имущество. Внутри она нашла документы, зарядное устройство и электронные сигареты. Выбросив содержимое, подозреваемая оставила брендовую сумку для личного пользования.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
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