Что не сделаешь ради мечты, стиля и бренда

В Якутске полицейскими раскрыта кража женской сумки, произошедшая в ночном клубе.

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась девушка с заявлением о краже сумки бренда Michael Kors с личным имуществом.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 20-летняя девушка.

Установлено, что потерпевшая и подозреваемая отдыхали в одном заведении. Заявительница оставила без присмотра свою сумку, которую обнаружил охранник ночного клуба. Злоумышленница убедила его, что сумочка принадлежит ей и забрала чужое имущество. Внутри она нашла документы, зарядное устройство и электронные сигареты. Выбросив содержимое, подозреваемая оставила брендовую сумку для личного пользования.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».