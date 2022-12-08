Полнолуние, противостояние Марса и покрытие его Луной: что можно и нельзя делать 8 декабря

8 декабря произойдет сразу три астрономических явления: полнолуние, противостояние Марса и покрытие его Луной, пишет Московский планетарий. Не самые простые сутки, однако и к ним можно подготовиться и провести их с минимальными потерями.

Что можно и нельзя делать во время полнолуния 8 декабря

Луна 8 декабря будет находиться в Близнецах — это критическая точка, особенно для женщин. В этот время у них повышается эмоционально-психическое напряжение. Поэтому в течение 8 декабря необходимо соблюдать осторожность и сохранять внутренний баланс.

Полнолуние плохо подходит для хирургических вмешательств в организм, а вот для косметических процедур, напротив, хорошо.

Наедаться в полнолуние не следует — в это время организм слишком чувствителен к добавкам и усилителям вкуса. Поэтому 8 декабря станет подходящим днем для разгрузки и даже для голодания.

В целом в этот день нужно делать то, что не вызывает раздражения. Если есть дела, которые требуют повышенной внимательности и собранности, нужно отложить их и вернуться к ним — по возможности — только спустя двое суток после полнолуния.

Противостояние Марса и покрытие его полной Луной: как обезопасить себя

Противостояние Марса и Солнца произойдет в 8:35 по московскому времени. В этот период Марс, Солнце и Земля окажутся на одной прямой. Красная планета будет максимально освещена Солнцем. В это же время произойдет покрытие Марса полной Луной. Это явление 8 декабря смогут наблюдать жители европейской части России.

В целом эти сутки будут крайне опасными: у людей возможны вспышки гнева, резкая смена настроения и в целом неконтролируемые эмоции. Поэтому на 8 декабря не стоит назначать серьезных переговоров, первых свиданий, собеседований и проч.

Возможны обострения хронических заболеваний, поэтому 8 декабря необходимо держать нужные лекарства под рукой и не нарушать режим питания.

Не следует перенапрягаться физически — в этот день легко получить срыв. Если есть какие-то цели, их нужно достигать в спокойном и щадящем для организма темпе, сообщает СОВА