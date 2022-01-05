Что можно и что нельзя делать 5 января
Сегодня, 5 января, православные будут вспоминать святого Феодула. А так же сегодня в мире отмечают Международный разгрузочный день, что очень актуально после новогодний застолий. сообщает Афиша.
Федулов день
Что можно делать 5 января: в старину православные в Федулов день посвящали заботе о домашних животных. Крестьяне особо щедро кормили скот и птиц, а также чистили места их обитания. Считалось, что это не только прогонит злых духов, но и приманит добрых.
Женщины 5 января обычно пекли сладкое печенье в форме домашних птиц, овец и коров к святкам. Федулов день считался последним днем для завершения приготовлений к Рождеству Христову.
Что нельзя делать 5 января:
Нельзя драться.
Не стоит ремонтировать одежду.
Не следует использовать острые предметы.
Нельзя проводить операции.
Не стоит убираться в доме.
Не следует рассказывать о своих желаниях.
Приметы на 5 января:
Ветреная погода или сильный снегопад в Федулов день предвещает хороший урожай;
Если беспокоились куры или лошади, следовало готовиться к затяжной метели;
Если в Федулов день воет ветер и падает снег, то в июле промозгло и сыро.
Международный разгрузочный день
Впервые праздник Разгрузочный день отметили 5 января 2018 года в честь борьбы с ожирением и лишним весом. Главные правила Международного разгрузочного дня: баланс белков, жиров, углеводов, дефицит калорий. Углеводы стоит минимизировать
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