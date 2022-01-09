Что могут сделать с людьми праздники?

Праздники и длительный отдых могут сделать людей невнимательными и слегка забывчивыми. К примеру, 6 января по причине человеческой беспечности произошел пожар в п. Витим Ленского района. В результате происшествия огнем был уничтожен гараж по всему периметру и пять транспортных средств. К счастью, обошлось без пострадавших. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи, – прокомментировала Надежда Петрова, начальник отдела административной практики и дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Чтобы минимизировать вероятность возникновения пожаров и их трагических последствий, специалисты МЧС России регулярно беседуют с гражданами. Сейчас в период установившихся минусовых температур системы подачи тепла в домах работают с повышенной нагрузкой. И неважно печное это отопление или электрические приборы обогрева. Повышенная нагрузка в сочетании с неосторожным или безответственным обращением с огнем или его источниками могут привести к пожару.

– Мы объясняем людям, что категорически запрещено использовать для растопки печей бензин, керосин и иные виды топлива и легковоспламеняющиеся вещества, нельзя допускать перекала печей и перегрузки электрических сетей. С начала 2022 года инспекторским составом проведено порядка 500 рейдовых мероприятий, в ходе которых проинструктировано свыше 23 400 человек, – дополнила Надежда Ивановна.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает, что запрещено оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям. Нельзя располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе. Очень опасно использовать дрова, длина которых превышает размеры топливника, перекаливать печь, оставлять открытыми дверки.

Строго следите за состоянием своей печи, за тем, чтобы ее устройство соответствовало всем требованиям безопасности. Не допускайте эксплуатации бытовых электроприборов, если поврежден провод и на нем нет изоляции, если неисправны розетки. Не оставляйте без присмотра включенные в сеть электрообогреватели, плитки, чайники и прочее. Все приборы необходимо устанавливать на негорючие подставки. Не накрывайте электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами. Большую угрозу также представляют самодельные электроприборы.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! Правильные и грамотные действия помогут вам сохранить жизнь и здоровье! В случае происшествия незамедлительно сообщайте по телефонам «01» или «112»!