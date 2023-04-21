Что Михаил Эверстов назвал главным позором шестого созыва Ил Тумэн?

На прошедшей сессии Госсобрания Ил Тумэн уже в конце заседания взял слово народный избранник Михаил Эверстов, который нелестно отозвался о работе своего созыва.

Комментируя выступление своего коллеги о предлагаемых поправках к так называемому «закону Бурматова», Михаил Ильич напомнил, что когда сам был депутатом Госдумы, то тратил много усилий на внесение поправок в федеральный закон, сообщает КП-Якутия.

Он поблагодарил своих коллег, которые занимались поправками к «закону Бурматова» и назвал позором то, что в свое время Ил Тумэн так и не внес поправки после резонансной гибели доцента СВФУ, которую загрызли собаки.

– Одним из самых главных позоров нашего созыва является то, что мы мощно не стали защищать, когда Сардану Слепцову съели. Наш голос был тихий, скромный и честно скажу – трусливый… Работая в шестом созыве, было много примеров, когда по многим вопросам наши голоса были очень тихие, мягкие и податливые, – заявил депутат.

Среди таких примеров он назвал также отмену закона о «трезвых селах», назвав это «предательством». И это, по словам депутата, только немногие примеры многочисленных случаев молчаливого соглашательства. Эверстов отметил, что многие парламентарии хотят в этом году выдвигаться повторно на выборах в Госсобрание.

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