Что мешает внедрению раздельного сбора отходов в Якутии?

Власти Якутии, бизнес и общественность объединятся для развития раздельного сбора отходов

В Якутске работают несколько компаний, которые занимаются сбором вторсырья, устанавливаются урны для раздельного сбора отходов, проводятся уроки экопросвещения в школах, отдельные акции, направленные на осознанное потребление и прием вторсырья.

Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) совместно с Центром развития ЖКХ и повышения энергоэффективности выступили с предложением консолидировать силы органов власти, бизнеса и общественности для перехода на новый этап развития раздельного сбора в республике.

Генеральный директор компании «Якутская экологическая компания» Сергей Петров рассказал, что в городе установлено более 50 контейнеров для раздельного сбора, компания обслуживает более 200 предприятий и организаций по сбору картона и макулатуры. Отдельным направлением компании является экопросвещение. В ближайшей перспективе предприятие готово внедрить вторичное производство. Из проблематики Сергей Петров отметил о необходимости широкой популяризации и просвещения начиная с подрастающего поколения, а также развитии необходимой инфраструктуры для сбора вторсырья.

В свою очередь поддержку раздельному сбору готовы оказать Министерство предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я), Министерство образования и науки РС (Я) и администрация города Якутск.

Как сообщил первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) Максим Карбушев отметил, что ведомством планируется проработать создание новых продуктов поддержки для малого и среднего бизнеса, придерживающиеся ESG-принципов («экология, социальная политика и корпоративное управление») и готовы предоставить площадки для взаимодействия с бизнесом по развитию раздельного сбора отходов.

По линии Минэкологии проводится большая работа по экопросвещению, Управлением образования города Якутска планируется запустить пилотный цикл уроков в школах.

По итогам совещания будет создана рабочая группа по популяризации и развитию раздельного сбора в республике, в состав которой войдут искренне радеющее за сохранение нашей природы и экологии.