Что «курят» в минпроме Якутии?
- Ювелиры Якутии ищут пути выживания в новых условиях. А в это непростое время, профильное Министерство промышленности вместо помощи якутским ювелирам, продвигает проект сырьевого аукционного дома для продажи мамонтовой кости, пушнины и тому подобного сырья. Широко разрекламированный ювелирно-гранильный кластер в Кангалассах оказался красивой пустышкой. В огромном пустом здании нет жизни. Только сотрудники администрации кластера занимают несколько комнат. Ювелирные и гранильные предприятия там практически не работают .Т.к. очень далеко и неудобно. И нету реальной поддержки. Только бесконечные иногда бесплатные семинары онлайн и платные курсы. А также фантастические предложения помочь с организацией международной выставки за границей 🤷♀️
Источник @nariya_pro_jewelry Моему злу нет предела😤
На ювелирных сайтах уже во всю пишут, что ювелирная маркировка станет обязательна уже с 1 января 2021 года. Оставлю ссылку в шапке для ознакомления.
Маркировка товара — это специальный код, по которому можно отследить путь изделия, где оно было произведено и т.д.
Среднестатистическому ювелиру обойдётся примерно:
Цифровая надпись 2000 руб.
Программа 2700 руб.
Принтер для этикеток от 5000 руб. + краска, бумага.
Сканер от 3500 до 22000 руб.
Стоимость самого оборудования маркировки изделий от 500000 руб.
(Цифры взяты из источников)
Говорят, это будут делать уже в пробирном надзоре, но скорее всего за дополнительную плату. Это успокаивает, лучше чем махину покупать🤦♀️
У каждого изделия будет отдельная плата.
Плюс ко всему обучение сотрудников, новая система отчетности.
И для розничной продажи маркированного изделия продавцам нужна касса с поддержкой тега 1162.
🤯 друзья, просто нет слов.
Это они хотят малый бизнес в конец уничтожить, чтобы остались самые крупные ювелирные фирмы?
Знаю что маркировку ставят на обувь, шубы и другие товары, чтобы избежать подделок во благо потребителей, и всё это сказывается на ценообразовании.
Извините конечно, но эти же маркировки уже стали делать на китайском ширпотребе🤷♀️
- Итак с этим вирусом многие из малого бизнеса закрылись, а так же в этом году цена на золото и серебро поднялась почти в 3 раза, и как снег на голову придумали ещё и маркировку😑 В Якутии наиболее большое количество ювелирного малого бизнеса, спрашивается это конец?
- А для чего тогда проба? Мы всё равно будем приобретать ювелирные изделия для себя и близких, нам это не важно есть ли маркировка или нет, главное чтобы украшение было красивым и доступным.
- Люди — это новая нефть, скоро маркировка придёт во все сферы бизнеса, а потом начнут и людей маркировать
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