Что колонна военной техники делает в Якутске?

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается колонна военной техники, проехавшая по улицам Якутска. Горожане не скрывают своего беспокойства: «Это что? Война?».

По информации представителей военной части, расположенной в городе Якутске, колонна прибыла в республику для пополнения запасов горюче-смазочных материалов, сообщает ЯСИА.

В ближайшее время колонна выедет обратно в свою часть в Амурскую область.

Об этом передаёт Управление по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации главы и правительства республики, которое разместила соответствующий ответ под комментарием с вопросом о военной технике в Якутске на страничке главы республики в сети «Инстаграм».