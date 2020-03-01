01.03.2020
22:13
841

Якутск

Что колонна военной техники делает в Якутске?

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается колонна военной техники, проехавшая по улицам Якутска. Горожане не скрывают своего беспокойства: «Это что? Война?».  

По информации представителей военной части, расположенной в городе Якутске, колонна прибыла в республику для пополнения запасов горюче-смазочных материалов, сообщает ЯСИА.

В ближайшее время колонна выедет обратно в свою часть в Амурскую область.

Об этом передаёт Управление по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации главы и правительства республики, которое разместила соответствующий ответ под комментарием с вопросом о военной технике в Якутске на страничке главы республики в сети «Инстаграм».

Источник: http://ysia.ru/sotsialnye-seti-vopros-otvet-o-kolonne-voennoj-tehniki-v-yakutske/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх