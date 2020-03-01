01.03.2020
22:13
841
Якутск
Что колонна военной техники делает в Якутске?
В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается колонна военной техники, проехавшая по улицам Якутска. Горожане не скрывают своего беспокойства: «Это что? Война?».
По информации представителей военной части, расположенной в городе Якутске, колонна прибыла в республику для пополнения запасов горюче-смазочных материалов, сообщает ЯСИА.
В ближайшее время колонна выедет обратно в свою часть в Амурскую область.
Об этом передаёт Управление по работе с обращениями и сообщениями граждан и организаций Администрации главы и правительства республики, которое разместила соответствующий ответ под комментарием с вопросом о военной технике в Якутске на страничке главы республики в сети «Инстаграм».
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