Что известно о вертолете, пропавшем в Якутии

Поиски приостановлены из-за погодных условий. Вылет вертолетов из Якутска перенесен на завтра, 18 сентября.

Об этом News.Ykt.Ru сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Оймяконского улуса.

«Поиски прекращены из-за погодных условий. Из Якутска должны были сегодня прилететь борта Якутской ТП РСЧС, но их вылеты перенесены на завтра. У нас погода хорошая, видимо, проблемы есть где-то по пути. А местные вертолеты, которые искали его ранее, сегодня тоже не могут вылететь, так как у них своя работа», — сказали в службе.

Кто был на борту вертолета

На борту вертолета, принадлежащего ООО «Маяк», находились:

Пилот — работник ООО «Нера-Антагачан» Гундоров Сергей Вячеславович 25.03.1961 г.р., место рождения — г. Похвистнево Самарской области.

Пассажиры — работники ООО «Маяк» Мухаметов Галинур Амирович 09.05.1966 г.р., место рождения — пос. Мача Олекминского района Якутской АССР и Йулдошов Рауф Хомидович 10.05.1963 г.р., место рождения — Узбекистан.

Ход событий

Вечером 13 сентября вертолет Eurocopter BO-105 CBS-5 вылетел с участка «Аяма», расположенного в 320 км от поселка Усть-Нера Оймяконского улуса, на устье ручья Уточан за заготовленным уловом рыбы. По словам очевидцев, на месте назначения он был, рыбу забрал. Устье ручья Уточан находится примерно в 70 км на северо-восток от базы «Аяма».

14 и 15 сентября пропавший вертолет искало воздушное судно компании «Богославец». Поиски результатов не дали. По примерному маршруту полета и в радиусе 30 км от устья местонахождение воздушного судна не установлено.