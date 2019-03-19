Что известно о новом председателе Верховного суда Якутии?

Любовь Летучих назначена председателем Верховного суда Республики Саха (Якутия).

Руководствуясь статьями 83 и 128 Конституции Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 18 марта 2019 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Срок полномочий нового председателя Верховного суда Любовь Летучих — 6 лет.

До назначения на должность Любовь Летучих работала заместителем председателя Верховного Суда Республики Саха (Якутия).

Более подробно с Указом Президента РФ № 106 от 18 марта 2019 года «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Московской области» можно ознакомиться здесь.

СПРАВКА

Летучих Любовь Егоровна

Родилась 15 февраля 1966 года рождения, уроженка с. Ытык – Кюель Алексеевского района ЯАССР.

Имеет высшее юридическое образование, в 1991 году окончила Якутский ордена Дружбы народов государственной университет им. М.К. Аммосова по специальности «Правоведение».

Указом Президента Российской Федерации № 681 от 25 октября 2014 года назначена заместителем председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия) на 6-летний срок полномочий.

Работала:

август 1983 – апрель 1986 – Октябрьский районный народный суд, делопроизводитель, секретарь судебного заседания;

апрель 1986 – ноябрь 1991 – Верховный суд ЯАССР, машинистка, секретарь судебного заседания, и.о. консультанта;

ноябрь 1991 – февраль 1992 – Министерство юстиции ЯАССР, специалист 1 категории;

февраль 1992 – март 1993 – Якутский городской народный суд, консультант;

март 1993 – январь 1999 – Якутский городской народный суд, судья;

январь 1999- январь 2007 – Якутский городской суд, заместитель Председателя суда;

февраль 2007 – ноябрь 2007 – Якутский городской суд, судья;

ноябрь 2007 – февраль 2010 — Якутский городской суд, заместитель Председателя суда;

февраль 2010 – ноябрь 2014 – Якутский городской суд, Председатель суда.

С ноября 2014 года по настоящее время – заместитель Председателя Верховного суда Республики Саха (Якутия). Общий стаж по юридической специальности составляет более 20 лет, в том числе в должности судьи — более 20 лет.

Решением квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия) присвоен пятый квалификационный класс судьи.