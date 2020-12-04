Что изменится в строительном секторе и дорожном хозяйстве

Глава Якутии Айсен Николаев 4 декабря провёл рабочее совещание по рассмотрению изменений федеральных нормативных правовых актов в строительном секторе и дорожном хозяйстве.

Открывая совещание, Айсен Николаев отметил, что на уровне федерального законодательства приняты позитивные революционные изменения, касающиеся строительного сектора и дорожного хозяйства. Во многом эти изменения касаются снятия излишних административных барьеров, упразднения большого количества нормативных правовых актов и регламентирующих документов, действовавших ещё с советских времён и в настоящее время утративших свою актуальность. «Теперь перед нами стоит задача привести в соответствие с федеральным законодательством региональные нормативные правовые акты для того, чтобы как можно быстрее изменить темпы развития строительного сектора и дорожного хозяйства республики», — подчеркнул Глава региона.

Об изменениях в федеральных законодательных актах в сфере капитального строительства рассказал руководитель профильного министерства Павел Кылатчанов. В рамках принятых на федеральном уровне изменений существенно сокращены сроки предоставления согласительных документов на строительство с 10 до 6 месяцев, в том числе сроки выдачи технического условия с 14 календарных дней до 7 рабочих дней, срок выдачи разрешения на строительство с 7 до 5 рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней.

Управление архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) также запускает большой проект по принятым на федеральном уровне изменениям нормативных правовых актов. Проект касается упрощения процедуры по разработке генеральных планов, согласования изменений в документах территориального планирования, получения исходно-разрешительных документаций. «В настоящее время Управлением архитектуры РС (Я) запущены пилотные проекты в арктических районах республики. Мы сейчас разрабатываем мастер-планы села Оленёк, посёлков Чокурдах и Тикси, и на их примере прорабатываем возможности объединения градостроительных документов в единую комплексную документацию, куда бы входили генплан, проекты межевания и планировки территорий, правила землепользования и сам мастер-план», — сообщил заместитель руководителя Управления архитектуры и градостроительства при Главе РС (Я) Степан Андросов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Сивцев доложился об изменениях федеральных НПА в дорожном хозяйстве. Отмечено, что новым законом, принятым 31 июля 2020 года, внесены изменения в нормы Градостроительного кодекса РФ, касающиеся строительства и реконструкции объектов дорожного хозяйства.

Министр отметил, что в соответствии с федеральным законом, внесены изменения в республиканский закон «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» позволяющие проводить подготовительные работы по переустройству инженерных коммуникаций; строительству временных зданий и сооружений, подъездных дорог, островков для возведения пилонов, временных причалов. Это даёт возможность приступить к строительству объекта на 2-3 месяца раньше до выполнения основных видов работ.

К объектам, не требующим получения разрешения на строительство, отнесены автомобильные дороги IV и V категории; объекты капитального строительства, являющиеся элементами обустройства автомобильных дорог; местные улицы, дороги, проезды улично-дорожной сети сельских поселений; пешеходные улицы и площади городов; парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки. «В целом изменения законодательства РФ в сфере капитального строительства и градостроительной деятельности направлены на ускорение процесса строительства автомобильных дорог и мостовых переходов, упрощение оформления необходимой разрешительной документации», — заключил Владимир Сивцев.

По итогам совещания Глава Якутии Айсен Николаев поручил первому вице-премьеру правительства Кириллу Бычкову, курирующему строительный блок, ускорить процедуру по приведению регионального законодательства и муниципальных нормативных правовых актов в соответствие изменениями федеральных НПА. «В данной работе необходимо принять проактивную позицию, чтобы те революционные изменения, принятые на уровне федерального законодательства, могли стать основой для развития строительного сектора и дорожного хозяйства республики», — резюмировал Айсен Николаев.