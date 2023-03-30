Что изменится в России с 1 апреля?

Какие изменения ждут россиян с 1 апреля 2023 года

Индексация пенсий

В России с 1 апреля увеличат размер социальных пенсий на 3,3%. Выплату получают по старости, инвалидности, потере кормильца, а также для дети-сироты.

Перерасчет ОДН

Новые платежные квитанции за коммунальные услуги получат владельцы квартир. Изменения коснутся графы оплаты общедомовых нужд: траты на уборку, электроснабжение в доме и работу лифта. Этот показатель начнут вычислять по фактическому потреблению. Если в многоквартирных домах имеются счетчики, то собственникам предстоит платить по их показателям. Если счетчиков нет, то размер платежа будет формироваться по нормативам.

Кредитные каникулы

Для граждан, пострадавших от действия санкций, с 1 апреля заканчивается срок для оформления кредитных каникул. Они действовали с марта прошлого года. Россияне могли обратиться за отсрочкой платежей по любым кредитам, подтвердив снижение или потерю своего дохода.

Действующими в России остались кредитные каникулы для мобилизованных и их родственников и ипотечные каникулы на единственное жилье.

Изменения для сотрудников 65+

Завершают действие временные правила оформления больничных листов на сотрудников старше 65 лет. Они были введены на время пандемии COVID-19.

При этом в России сохраняется рекомендация для работодателей оставить специалистов данной возрастной группы на удаленном режиме.

Станет проще

С 1 апреля будет применяться новая форма сообщения о наличии у налогоплательщика-физлица транспортных средств или недвижимости.

В ней больше не нужно указывать отдельные характеристики ТС, виды недвижимости, реквизиты прилагаемых документов о правах на земельные участки.

Клиентам понятнее

Для страховых компаний с 1 апреля вступают в силу новые правила ЦБ. Теперь страховщики при заключении договора будут обязаны предоставлять клиентам ключевые документы с информацией о страховом покрытии, досудебном урегулировании споров, об исключениях из страхового покрытия, а также о сроках и суммах возврата страховой премии при досрочном расторжении договора. Так страховые продукты станут проще и понятнее для клиентов.

Гаджеты РФ

С апреля все электронные устройства, которые появятся в продаже, будут с уже установленным российским программным обеспечением. Такую прошивку получат смартфоны, планшеты, ПК и ноутбуки.

Порог снизился

Для ввоза товаров в Россию из-за границы с 1 апреля снизится беспошлинный порог. Раньше он составлял €1000, а теперь, если товар будет стоить дороже €200 или €500, придется платить пошлину. Она составит 15% от суммы заказа, но не менее €2 за один килограмм. Для авиапассажиров беспошлинный порог останется прежним. В багаже самолета без дополнительной оплаты можно провозить товары не дороже €10 000, сообщает Алтайская правда