Что изменит пилотный медицинский проект в Якутии?

В Якутии реализуется пилотный проект Минздрава РФ

«Медики Якутии готовы к внедрению новых решений». Так оценили потенциал здравоохранения региона члены рабочей группы Минздрава РФ, работавшей на этой неделе в республике в рамках пилотного проекта «Формирование новых моделей первичного звена здравоохранения», участником которого стала Якутия.

С этой целью республику посетили главный научный сотрудник отдела научных основ организации здравоохранения Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Михаил Котловский, руководитель группы отдела организационно-методического управления и анализа качества медпомощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Татьяна Шаврова и руководитель проекта ГК «РОСАТОМ» Елена Эпова.

— Пилотный проект «Формирование новых моделей первичного звена здравоохранения» нацелен на изменение подходов к организации первичной медико-санитарной помощи населению, базирующихся на принципах ценностно-ориентированного здравоохранения в условиях дефицита медперсонала. Для участия в нем были выбраны 7 регионов: Белгородская, Омская, Курганская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Саха (Якутия) и Севастополь, — сообщил Михаил Котловский.

При этом он пояснил, что учитывались как географические особенности субъектов РФ, так и заинтересованность регионов в дальнейшем развитии системы здравоохранения даже в сложнейших условиях пандемии коронавируса.

Проект, состоящий из нескольких этапов, базируется на опыте внедрения бережливых технологий – организационных решений, которые позволяют достичь наилучших результатов лечения больных с использованием доступных ресурсов.

Для этого в каждом регионе были выбраны по два лечебных учреждения – в городе и сельской местности. В Якутии пилотными площадками стали Якутская городская больница №3 и Мегино-Кангаласская центральная районная больница. Именно там в эти дни и работали гости из Москвы.

— Сейчас реализуется первый этап проекта, который закончится в июле 2022 года. Наша задача — опробовать применение KPI–показателей эффективности медицинских организаций, который планируется применять для оценки труда врачей, среднего и младшего медперсонала. Мы апробируем критерии, на основе которых будет изменена система оплаты труда медиков. Эти критерии должны повысить их мотивированность в достижении наибольшего эффекта в лечении пациентов. Апробированные решения потом будут масштабированы повсеместно, — рассказал он.

Конечным же результатом должно стать улучшение медицинской помощи пациентам.

— Ключевая цель проекта – повышение качества медобслуживания населения. Это значит, что пациенты будут тратить меньше времени на ожидание при записи к врачу, повысится качество диспансерного наблюдения и прочее, — сказал он.

При этом Михаил Котловский достаточно позитивно оценил усилия, вкладываемые в развитие здравоохранения региона как со стороны республиканских властей, так и руководства Минздрава РС(Я).

— Увиденное оставило хорошие впечатления. Руководство региона многое делает для будущего отрасли даже сейчас, в сложных условиях пандемии ковида. У нас состоялись очень продуктивные встречи с заместителем председателя Правительства РС(Я) Ольгой Балабкиной, министром здравоохранения региона Леной Афанасьевой, в ходе которых была продемонстрирована большая заинтересованность в наших предложениях и незамедлительное решение всех возникавших вопросов. Хорошее впечатление осталось и от посещения Якутской горбольницы №3, Мегино-КангаласскойЦРБ, где уровень оказания медпомощи населению уже сейчас довольно высок. Но самое главное, мы видим, как активно настроены ваши медики на внедрение новых решений, и это дает основание надеяться, что у нас все обязательно получится, — сказал Михаил Котловский.