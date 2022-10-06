Что изменилось в правилах отсрочки от мобилизации для студентов
6 октября 2022 года опубликованы изменения в Указ «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», сообщает тгк Госуслуги. Он касается студентов, которые получают среднее профессиональное или высшее образование. Основание: Указ Президента РФ от 24.09.2022 № 712
Как было Отсрочку от мобилизации студенты могли получить при совпадении таких условий:
Впервые получают среднее профессиональное или высшее образование.
Учатся в научной или государственной образовательной организации с аккредитацией.
Это очная или очно-заочная форма обучения.
Как стало Вот что изменилось в правилах отсрочки от мобилизации для студентов:
1. Отсрочку могут получить не только студенты, но и ординаторы, ассистенты-стажеры, аспиранты, учащиеся духовных образовательных организаций.
2. Обучение может быть не только в государственном, но и в коммерческом вузе. Но обязательно с госаккредитацией. Проверить можно в реестре.
3. Можно обучаться в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технических центров.
Остальные условия остались прежними
Это первое среднее профессиональное или высшее образование. Учиться можно на бюджете или платно.
Обучение проходит очно или очно-заочно. Дистанционная и вечерняя формы тоже подойдут. А вот студентам-заочникам отсрочка не предоставляется.
Изменения действуют с 21.09.2022 — то есть задним числом.
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