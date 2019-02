View this post on Instagram

Саха театра Охотскай муораҕа оһуокайдаан ойдулар,үнкүүлээн тэйдилэр. Улуу муораттан куус-уох ылыннылар. #сахатеатра #хаарыанхампакуохкытылым #охотскаймуора