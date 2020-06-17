Что имеем — сохраним. Проект для консолидации власти, бизнеса и общества

«Сохраним памятники» — так называется проект, призванный объединить всех неравнодушных к исторической памяти Якутии людей, дать возможность жителям республики, трудовым коллективам и отдельным общественным объединениям внести посильный вклад в сохранение культурного наследия региона и содействовать консолидации общества.

Проект стартовал 5 мая 2019 года по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Вместе с супругой они на личные средства восстановили уникальный образец деревянного зодчества – «Мельница — топчанка XIX века» в с.Черкех Таттинском улусе.

На призыв участвовать в этом важном для республики деле откликнулись многие якутяне, среди них народные депутаты, руководители министерств и ведомств, местного самоуправления, представители крупных предприятий и малого бизнеса. За это время восстановлено уже 15 объектов культурного наследия в Амгинском, Чурапчинском улусах и в городе Якутске.

Символично, что реализация проекта «Сохраним памятники» началась за три года до празднования 100-летия Якутской АССР и приурочена к этой знаменательной дате, которая состоится в 2022 году.

«Сегодня в республике насчитывается 1850 объектов культурного наследия. Главным образом, это уникальные образцы деревянного зодчества XVII-XIX веков, каких очень мало сохранилось по стране. Если мы сегодня не позаботимся об их сохранности, скоро можем потерять многие из них. В целях увековечивания исторического достояния, отдавая дань уважения нашим выдающимся землякам и событиям, в которых принимали участие наши соотечественники, мы реализуем проект, благодаря которому восстановим многие объекты культурного наследия. Это будет наш вклад в воспитание подрастающего поколения в духе любви к истории Родины»,– сказал глава республики Айсен Николаев.

В этом году, несмотря на эпидемиологическую обстановку, связанную с распространением коронавирусной инфекции, проект продолжает реализовываться и приобретать новое дыхание. В этом году особое внимание уделено памятникам, посвященным Великой Отечественной войне. Их в нашей республике — 377. В период с 2019-2020 годы приведены в порядок 295 памятников, в том числе в рамках проекта «Сохраним памятники» отреставрировано 10.

В конце июня текущего года планируется презентация отреставрированного объекта культурного наследия «Восьмигранная якутская юрта (деревянная), 1867 г.». Памятник включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ и расположен на территории Черкехского историко-мемориального музея «Якутская политическая ссылка» в селе Черкех Таттинского улуса. Реставрационными работами занимается первичная профсоюзная организация Управления Федеральной налоговой службы по РС (Я).

В проекте приняли участие сотрудники 10 налоговых инспекций республики, а это свыше 1200 человек, которые выделили свою однодневную заработную плату для реставрационной работы. Ремонт объекта культурного наследия «Восьмигранная якутская юрта (деревянная)» является одним из крупнейших памятников истории и культуры, отреставрированных по проекту «Сохраним памятники».

Помимо этого, на днях начнутся реставрационные работы еще одного объекта культурного наследия регионального значения — «Церковь Николаевская (Деревянная), XIX век», расположенной в селе Кердем Хангаласского улуса. Уникальный объект будет отремонтирован в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма». Отметим, что проект «Сохраним памятники» курирует Департамент по охране объектов культурного наследия республики в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного в рамках указа президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Проект направлен на консолидацию власти, бизнеса и общества для преобразования внешнего облика городов и сел, создание комфортных и эстетических условий, развитие межмуниципального сотрудничества, сохранение исторических традиций и событий для будущих поколений.

«Многие памятники истории и культуры Якутии нуждаются в реставрации и ремонте. Благодаря проекту «Сохраним памятники», уникальному в своем роде и единственному по всей стране, идет реальный процесс восстановления многих объектов. Главной особенностью является восстановление силами самих энтузиастов, что помогает привлечь внимание к проблеме сохранения наследия общественности. Искренне надеемся, что проект и дальше будет продолжаться», — отметил Николай Макаров, руководитель Департамента по охране объектов культурного наследия Якутии.

Ссылка: https://yakutia-daily.ru/v-yakutii-realizuetsya-unikalnyj-proekt-sohranim-pamyatniki/