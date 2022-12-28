Что хотят успеть якутяне до Нового года: Похудеть, доделать ремонт, влюбиться…

Главные предновогодние дела якутян — это покупка подарков и генеральная уборка. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

До Нового года 17% якутян планируют успеть купить подарки родным и друзьям, 10% — сделать уборку. Успеть нарядить елку, доделать ремонт, подготовиться к празднику хотели бы по 5% опрошенных. Еще 5% надеются выздороветь к празднику (в этом году сказывается высокая заболеваемость вирусными инфекциями). 3% намерены закончить обучение и просто отдохнуть. По 2% сообщили о более амбициозных планах на оставшиеся несколько дней — похудеть, расплатиться с долгами и устроить личную жизнь. Столько же мечтают провести предновогоднее время с семьей. Успеть сходить к врачу, постричься, пройти обучающие курсы, починить машину, получить водительское удостоверение и дочитать книгу собирается по 1% респондентов. Другие важные дела, которые желательно сделать до новогодних каникул, назвали 9%: упоминалась сдача экзаменов, подготовка статьи, завершение творческого проекта, фотосессия и проч.



10% горожан — гуру тайм-менеджмента: они утверждают, что уже успели сделать все предновогодние дела.



Своевременной покупкой новогодних подарков, предпраздничной уборкой, украшением дома, похудением и прическами чаще обеспокоены женщины, а окончанием ремонта квартир и авто — мужчины.

Время проведения: 20—26 декабря 2022 года