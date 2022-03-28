Что грозит водителям в алкогольном и наркотическом опьянении

С начала года сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от управления 838 водителей в опьянении, в том числе 7 – наркотическом.

Сотрудники Госавтоинспекции с начала текущего года раскрыли или приняли участие в раскрытии 115 преступлений, в том числе 6 угонов транспортных средств, 23 случаев подделки документов, более 20 – незаконной перевозки оружия и боеприпасов. Нередко инспекторы выявляют и факты перевозки запрещенных, наркотических веществ. Так, в текущем году в ходе досмотровых мероприятий при надзоре за дорожным движением сотрудники ГИБДД 22 раза обнаруживали разного объема и веса свертки, пакеты, емкости, шприцы свеществами, имеющими разное происхождение, но общее действие – наркотическое. 7 таких преступлений уже раскрыто, по другим ведется следствие.

Напомним, что запрещена не только перевозка наркотических и других подобного рода веществ, их сбыт и употребление, но также и управление транспортными средствами в состоянии наркотического, токсического или другого опьянения.

С начала года сотрудниками ГИБДД задержаны и отстранены от управления 838 водителей в состоянии опьянения, в том числе 7 – наркотического. 129 водителей привлечены к уголовной ответственности по ст.264.1 УК РФ за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде.

Для тех, кто сел за руль в состоянии наркотического опьянения (также, как и езду в состоянии опьянения алкогольного либо иного другого) предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ: лишение права управлять транспортными средствами на срок до 2-х лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Передача управления лицу в состоянии наркотического опьянения также влечет наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2-х лет. Если же опьяненный водитель не имеет права на управление транспортом либо был лишен такого права, наказанием станет административный арест на срок до 15 суток. Водитель, который не может быть помещен под арест, штрафуется на 30 000 рублей. Водитель, лишенный права управления транспортным средством, обязан в течение 3 суток с моменты вынесения решения о лишении, сдать водительское удостоверение в подразделение ГИБДД. В случае уклонения водителя от данной процедуры, срок лишения прерывается и продолжит исчисляться лишь с момента факта обнаружения (сдачи, изъятия) документа. В случае, если водитель утерял водительское удостоверение и не может фактически его предъявить (сдать) в ГИБДД, то он должен подать соответствующее заявление, после чего будет решен вопрос об исчислении срока лишения права на управление транспортными средствами.

Наркотическое опьянение водителя транспортного средства определяется с помощью медицинского освидетельствования. При отказе от прохождения такого освидетельствования наступает ответственность по ст. 12.26 КоАП РФ, а суд будет считать факт опьянения подтвержденным. На анализ необходимо предоставить кровь или мочу. Медики проводят исследование на наличие целого спектра наркотических, сильнодействующих и токсических веществ.Заключение «Состояние опьянения установлено» выносится, если в биоматериалах обнаружено присутствие одного или нескольких наркотических или психотропных средств.

Если подтвердилось, что гражданин находился за рулем в состоянии наркотического опьянения, данные о водителе передадут в наркологический диспансер для постановки на учет. Такой учет может быть профилактическим, а последующее снятие с него осуществляется при наличии справки о нормальном психическом и физическом здоровье.

Наркотическое опьянение существенно повышает опасность, которую человек представляет для окружающих, находясь за рулем. Действия такого нарушителя могут повлечь возникновение угрозы для других участников движения, именно поэтому законодательством предусмотрено достаточно суровое наказание за данный вид правонарушения, а также предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 264.1 УК РФ за повторное нарушение. Лицо считается подвергнутым административному наказанию с даты вступления постановления в законную силу до истечения 1 года с того момента, как санкции будут исполнены. Если вышеуказанный период не завершился, считается, что человек нарушил ПДД повторно. В этом случае срок лишения права на управление увеличивается до 3 лет, повышается и размер штрафа – до 200 – 300 тысяч рублей. Нарушитель может лишиться и свободы на срок до 2-х лет либо быть подвергнут обязательным работам на период до 480 часов. В случае совершения ДТП, которое повлекло травмирование или гибель людей, срок лишения свободы может достигать до 15 лет (если погибли два и более человека)

Если гражданин уже имеет судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, и сел за руль в нетрезвом состоянии повторно, то он наказывается штрафом в размере от 300 до 500 тысяч рублей, лишением свободы на срок до 3-х лет либо исправительными работами на срок до 2 лет. Кроме того, налагается запрет на занятие определенной деятельностью на срок до 6 лет.