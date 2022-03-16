Что грозит автовладельцам: важные изменения

Автомобилистам перечислили важные изменения, которые ждут или могут поджидать уже в марте 2022 года.

Как уточняет журнал «За рулем», начало весны совпадает с введением изменений в КоАП РФ и ПДД.

Так, водителей собираются жестче наказывать за повторное нарушение ПДД. В проекте нового КоАП, к примеру, штраф за тонировку не по ГОСТу предусматривает штраф уже не 500, а 3000 рублей, а за грязные номера вместо 500 рублей возьмут 5000 или лишат прав на три месяца.

Среди нововведений — штраф за опасное вождение. По проекту, размер штрафа составит 3000 рублей. Но если грубо нарушить ПДД три и более раза в течение года, штраф составит до 30 000 рублей. Или может ждать лишение на срок до 1,5 лет. Среди грубых нарушений, в частности, отказ уступить дорогу пешеходу.

Предполагается наказывать за мойку машин во дворе и парковку на газонах — штраф составит до 3000 рублей.

А за езду пьяным накажут уже на 50 тысяч рублей, если в салоне машины будет находиться ребенок. Могут и посадить на три года.

С 1 марта уже вступили в силу новые правила получения медсправок. Лишенным прав за нетрезвое вождение придется сдавать специальные анализы. На анализы направят и тех, у кого заподозрят пристрастие к алкогольным или наркотическим веществам. Тесты — платные.

Весной ожидается решение вопроса с налогом на роскошь. По некоторым данным, повышенный налог будут платить не те, у кого машина от 3 млн рублей, а только те, у кого авто дороже 5 млн рублей.

Появится и понятие «автохлама». К таковому могут причислить машину, если отсутствует колесо, стекло, крышка топливного бака или капот. За оставление такого хлама во дворе накажут на сумму до 3000 рублей.

Также с 1 марта на 2000 рублей начали штрафовать за отсутствие диагностической карты тех автомобилистов, которые, по закону, обязаны проходить техосмотр.

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